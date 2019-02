Smartphone top di gamma | i migliori da comprare

Idealo : cala l'interesse per gli Smartphone - sale quello per altoparlanti e cuffie : Idealo , in vista del Mobile World Congress 2019 , la più importante fiera al mondo in ambito elettronica di consumo , fa il punto su quella che si conferma essere una tra le categorie che riscuote da sempre maggior interesse tra i consumatori digitali. Obiettivo è quello di ...

Samsung Galaxy S10 : ecco i nuovi Smartphone top di gamma con display bucato : Quattro nuovi smartphone con memoria fino ad 1TB, innovative soluzioni tecniche e stilistiche e prezzi a partire da 779 euro

Xiaomi Mi9 presentato ufficialmente : con il suo prezzo sarà lo Smartphone top di gamma del 2019 da battere... almeno in Cina? : ... lettore di impronte digitali sotto il display, sensore infrarossi

Xiaomi Mi 9 è ufficiale. Un vero Smartphone top di gamma dal prezzo competitivo : Con il debutto ufficiale di Xiaomi in nuovi territori durante il 2018, compresa l’Italia, il produttore cinese è riuscito a incrementare notevolmente le vendite dei suoi dispositivi, riuscendo ad imporsi tra i principali produttori del settore. In questi primi mesi del 2019 l’attenzione era tutta rivolta alla presentazione del nuovo top di gamma dell’azienda. Il momento tanto atteso è arrivato, e proprio poche ore fa si ...

LG V40 ThinQ è lo Smartphone top di gamma che dovrà vedersela con le novità del MWC di Barcellona : LG V40 ThinQ è uno smartphone che è stato presentato a ottobre 2018, ma sta facendo solo ora il suo debutto sul mercato europeo (in esclusiva con TIM). Questo significa che gli elementi potenzialmente rivoluzionari al momento della presentazione non sono più tutti tali. Nonostante questo, il V40 ThinQ preserva la capacità di garantire un’esperienza utente di alto livello. Merito di una dotazione hardware capace di reggere un uso quotidiano ...

Xiaomi Mi 8 Pro è lo Smartphone top di gamma fatto per chi vuole distinguersi : Xiaomi Mi 8 Pro è uno smartphone di alto livello che costa 650 euro, in cambio offre prestazioni elevate, uno schermo Super AMOLED di qualità e un’estetica originale. Dopo averlo provato abbiamo concluso che può essere lo smartphone giusto per chi è alla ricerca di un top di gamma e si vuole differenziare dagli altri. Sul piano tecnico è come sempre da apprezzare il lavoro di ottimizzazione software, che valorizza le potenzialità del ...

Lg - lo Smartphone che usa il display come altoparlante : (Foto: Lg) Nonostante l’arrivo in Italia in questi giorni del potente e completo Lg V40, la casa coreana Lg ha un altro smartphone pronto a vedere la luce: si tratta di Lg G8 Thinq, nuovo modello di punta della società che sarà presentato nel contesto del Mobile World Congress dopo una serie di anticipazioni (ufficiali e non) che risalgono proprio a questi giorni. L’ultima è di qualche ora fa e arriva dalla stessa Lg, stando alla ...

La Cina domina la top 10 AnTuTu degli Smartphone più potenti di gennaio : La classifica AnTuTu dei 10 smartphone più potenti del mese di gennaio 2019 è nettamente dominata da smartphone cinesi, con un solo rappresentante "esterno": di chi si tratta?

Honor View 20 è lo Smartphone al top di gamma che brilla per l’autonomia ma costa caro : Honor View 20 è il nuovo smartphone al top di gamma che l’azienda cinese ha presentato lo scorso 23 gennaio a Parigi. Dopo averlo provato in modo approfondito abbiamo concluso che ha le carte in regola per soddisfare chi è alla ricerca di un prodotto di fascia alta con grande autonomia. Fra i punti a favore ci sono infatti la qualità costruttiva, le prestazioni di buon livello e la disponibilità della modalità desktop. Per contro, la ...

ZenFone Max Pro M2 - lo Smartphone Asus dalla mega batteria : fino a 48 ore di uso no-stop : La durata è la principale qualità del nuovo prodotto della casa taiwanese, da oggi disponibile in Italia al prezzo consigliato di 299,99 euro

Samsung Galaxy S10 : nuove immagini dello Smartphone/ In arrivo una versione Pro : addio a 'Plus' per top gamma? : Samsung Galaxy S10: le prime foto/ Le immagini delle tre versioni E, standard e Plus: ecco come sarà il nuovo smartphone sudcoreano

Quale Smartphone comprare con 550 Euro? Ecco un video confronto tra le tre scelte top : Ecco un confronto tra i tre smartphone migliori sui 550 Euro, Samsung Galaxy S9 Plus, Huawei P20 Pro e OnePlus 6T, tutti ottimi ma con importanti differenze.

Huawei P Smart 2019 - lo Smartphone di fascia media con la fotocamera top : Huawei P Smart 2019Huawei P Smart 2019Huawei P Smart 2019Huawei P Smart 2019Huawei P Smart 2019Huawei P Smart 2019Huawei P Smart 2019Huawei P Smart 2019Huawei P Smart 2019Huawei P Smart 2019Huawei P Smart 2019(Foto: Lorenzo Longhitano) Tra i dispositivi Huawei che più hanno avuto successo nel 2018 non ci sono soltanto quelli più costosi ma anche un illustre rappresentante della fascia media, ovvero Huawei P Smart. Il gadget è stato talmente ...

Dirac Bass promette bassi più profondi per gli altoparlanti degli Smartphone : Migliorare la qualità audio nella resa dei Bassi è l'obiettivo di Dirac Bass. La compagnia svedese che spesso e volentieri ritroviamo su smartphone Xiaomi e OPPO ha un piano per risolvere una delle beghe più grosse nella resa sonora degli altoparlanti dei telefoni.