Per le raffiche di vento 1500 gli interventi dei vigili del fuoco

Campidoglio - raffiche di vento : al lavoro da ieri Per fronteggiare criticità : In relazione alle forti raffiche di vento che stanno interessando il centro Italia, si invita alla massima attenzione e cautela in particolare nelle aree e nei tratti caratterizzati dalla presenza di alberature. Operatori del Servizio Giardini e agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono operativi lungo le strade per fronteggiare eventuali criticità e per assicurare una viabilità sicura. Gli interventi erano stati preventivati a seguito ...

Nel Lazio 3 morti Per le raffiche di vento. Nave arenata a Bari : Roma, 23 feb., askanews, - E' di tre morti il bilancio del maltempo che ha colpito il Lazio. Un conducente di un'auto è stato travolto da un albero crollato per le forte raffiche di vento su una ...

Neve e forti raffiche di vento - allerta nel Centro-Sud. Tre Persone - in Lazio - hanno Perso la vita : Violente raffiche di vento, Neve e gelate. E poi, scuole chiuse, difficoltà negli spostamenti e collegamenti bloccati. In queste ore, a risvegliarsi al freddo, è stato il Centro-Sud. Dove, in provincia di Frosinone, il crollo di un muro per il vento ha travolto quattro persone, due delle quali hanno perso la vita. Secondo quanto riportato da Repubblica, nell'incidente ad Alvito, avrebbero perso la vita, sul colpo, Guido Albassi, un 71enne di ...

Allerta Meteo Estofex Per piogge torrenziali - grandine e forti raffiche di vento sul Sud Italia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 2 per il sud della Grecia, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Allerta di livello 1 per il Sud Italia, la Tunisia, la Grecia e la Turchia per le stesse minacce. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 (ora Italiana) di domani, 6 febbraio. Un evento anticiclonico è responsabile ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “arancione” Per temporali e forti raffiche di vento : “Per venerdì 1 febbraio sono previste piogge di intensità elevata sui settori appenninici centro occidentali con possibilità di rovesci temporaleschi e parziale fusione del manto nevoso preesistente. Nella mattinata non si escludono anche fenomeni di pioggia che gela nelle valli appenniniche più interne tra il piacentino e il modenese, mentre nella pianura piacentina si prevedono fenomeni di pioggia mista a neve e pioggia dal pomeriggio. ...

Maltempo Bolzano : impianti sci fermi Per forti raffiche di vento : forti raffiche di vento hanno intralciato, in diverse zone dell’Alto Adige, l’attivita’ sicistica. A causa del forte vento da nord, con raffiche fino a 120 km/h, a Plan de Corones, gli impianti Kronplatz 1 e 2, Ried e Gipfelbahn sono rimasti chiusi fino alle 13. L’impianto Olang 2 rimane chiuso. Si registrano interruzioni anche nell’area della Sellaronda. Sull’homepage del Superski Dolomiti, a causa del forte ...

Molise flagellato da bufere di neve - raffiche di vento e temPerature polari. Allerta arancione da stasera e fino a domani : Decine i soccorsi prestati agli automobilisti in difficoltà dai Vigili del Fuoco che hanno dovuto 'liberare' anche un'autoambulanza diretta al Cardarelli. In azione anche le associazioni di ...

Ma in Puglia è rischio-vento In molte altre città spettacoli Per il countdown di San Silvestro. Raffiche Permettendo : nel Salento ... : E ancora: Taranto con Elio e le storie tese, Ostuni, Martina Franca, e ancora tanti e tanti spettacoli nelle piazze pugliesi per arrivare al 2019. Gli eventi di Lecce, Gallipoli, Otranto, verrebbero ...

Il forte vento di foehn flagella le Alpi : raffiche a 160km/h e suPer caldo - emergenza incendi e danni nelle ultime ore del 2018 : Il forte vento di foehn che soffia sulle Alpi non sta provocando soltanto un caldo eccezionale per il periodo, ma anche una vera e propria emergenza sulle montagne del Nord. Le temperature hanno raggiunto i +22°C in varie località di Piemonte e Lombardia, mentre in Liguria Genova ha toccato i +20°C. Notevoli anche i +18°C di Milano e i +15°C di Torino. In Lombardia il vento ha raggiunto raffiche di 155km/h ai Piani di Bobbio, 130km/h a Valcava ...

Vento forte in Lombardia : raffiche fino a 100 km/h - tetti scoPerchiati e strade chiuse : Forti raffiche di Vento stanno causando pesanti disagi in Lombardia, in provincia di Lecco: in via precauzionale è stata chiusa la SP72 tra Bellano (Lecco) e Varenna (Lecco) in località Tre Madonne. La zona lo scorso novembre era stata interessata da una frana con conseguente chiusura per i lavori di messa in sicurezza. Il timore di un nuovo smottamento ha portato alla chiusura dell’arteria. Il traffico scorre dunque solo lungo la ...