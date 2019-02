' Mio figlio abusato dal prete | ci chiese se poteva dormire in oratorio' Il racconto di

Roma - parla la madre del bimbo immunodepresso : "Mio figlio vorrebbe solo tornare alla normalità" : Matteo, dopo le cure per la leucemia, è in remissione e potrebbe tornare in classe, a una vita come tanti nel quartiere San Giovanni. Dalla Regione Lazio pronte sanzioni nei confronti delle famiglie "No Vax".

"Mio figlio è guarito dalla leucemia - ma non va a scuola per 5 bambini no vax. Un morbillo può essergli fatale" : "Il 6 febbraio dopo mesi di chemioterapia e un ricovero di 56 giorni in ospedale, ci hanno detto che mio figlio poteva rientrare a scuola". Non si dà pace Sara, mamma di un bambino di 8 anni che ha vinto la leucemia, ma non può tornare a scuola per la presenza di bambini no vax."Già da novembre avevo contattato la dirigente per spigare la situazione, ma ho avuto sempre risposte evasive. Poi è venuto fuori che in tutte ...

Verissimo - Fernanda Lessa choc : “Mio figlio morto dopo il parto” : Fernanda Lessa e la perdita del figlio: la drammatica confessione a Verissimo Sarà una puntata ricca di esclusive quella di Verissimo su Canale 5 oggi sabato 23 febbraio. Silvia Toffanin ospiterà nel suo salotto, tra gli altri, il regista del film ‘Modalità Aereo’ Fausto Brizzi e Fernanda Lessa, ex modella brasiliana che, dopo anni di lontananza dalle scene televisive, si metterà a nudo e ripercorrerà con la brillante padrona di ...

Matteo Renzi : "Orgoglioso di essere figlio di Mio padre e di mia madre" : "Noi siamo quelli che restano e non mollano mai". Così Matteo Renzi al Lingotto di Torino per presentare il nuovo libro nella sua prima uscita pubblica dopo gli arresti domiciliari dei suoi genitori.- Ricomincia dal Lingotto di Torino il tour di Matteo Renzi per presentare 'Un'altra Stradà. Lungo simbolo di tante tappe salienti nella vita del Pd, la Sala Gialla è gremita. Pullman sono arrivati da tutto il Piemonte, ma anche ...

"Mio figlio si poteva salvare. Dall'ospedale neanche una telefonata. Grazie al comune che ha pagato il funerale" : "È un dolore immenso, non riesco a dormire. I miei altri due figli sono scioccati. Io non riesco nemmeno a parlare". A parlare è Fatna, la madre del bambino di 20 mesi morto a Torino dopo che Dall'ospedale avevano prescritto un semplice aerosol per curare una rinite. La donna è stata ospite di Storie Italiane, programma d'attualità Rai di Eleonora Daniele. Alla trasmissione, ha ringraziato tutte le persone che stanno ...

Milano - anziana vende l'oro per pagare l'affitto : 'Ho dato via anche la medaglietta di Mio figlio morto 15 anni fa' : "Vorrei poter vivere come tanti altri, senza problemi e invece io ne ho tanti". A parlare è la signora Patrizia , nome di fantasia, , che a "Mattino Cinque" racconta i suoi problemi economici. Per ...

Morto Gabriele La Porta - storico conduttore Rai. L'annuncio del figlio : «Sei stato il Mio maestro» : Addio al giornalista e conduttore Rai, Gabriele la Porta. A dare L'annuncio è il figlio Michele su Radio Colonna, precisando che il padre si è spento il 19 febbraio scorso....

Gabriele la Porta - morto conduttore Rai/ Il figlio "Mio maestro - riposa la tua anima" : Gabriele la Porta, morto a 73 anni lo storico giornalista e conduttore Rai. Il saluto del figlio: "Mio maestro, riposa la tua anima"

Elisabetta Gregoraci Mio figlio Nathan non è troppo viziato : Il settimanale ‘Chi’, ha paparazzato Elisabetta Gregoraci ed il figlio Nathan in vacanza sulla neve a Sankt Moritz. Tra sciate, giochi con la neve, gara sullo slittino, mamma e figlio sono molto affiatamenti e compliciti: “È molto sensibile, ha un bel carattere, ma è anche uno che sa quello che vuole. È solare, sereno, testardo ma buono, buonissimo. Non fa capricci e non è troppo viziato.” La showgirl racconta che il figlio ha già ...

"Io - chef stellato - lascio il ristorante per veder crescere Mio figlio e aiutare la mia compagna a gestire le difficoltà" : Ha lasciato casa quando aveva 16 anni e a soli 30 ha portato il suo locale nell'Olimpo della ristorazione, conquistando due stelle Michelin. Aspirazione, studio e sacrifico hanno fatto di Matteo Metullio uno degli chef giovani più quotati, ma ora che era arrivato il momento di raccogliere i frutti del suo lavoro, di continuare a puntare in alto, ha deciso di lasciare. Circa due anni fa è diventato padre di Nicolò e la ...

Andrea Roncato : “Io - anti-abortista : il Mio vero errore è stato non avere un figlio. La droga? La prendevo per fare il figo - ma mi faceva schifo” : Gigi conosciuto a 8 anni, il rimpianto di non avere avuto figli, il ricordo della droga “per fare il fenomeno”. E’ il racconto inaspettato di Andrea Roncato, colonna portante della commedia degli anni Ottanta (da L’allenatore nel pallone a Rimini Rimini fino a varie Vacanze di Natale) e delle fiction degli anni Duemila (Carabinieri). In un’intervista a Verissimo, su Canale 5, Roncato si definisce ...

"Filmavano Mio figlio" - parla l'aggressore di Piervincenzi : Pescara, 16 feb.- (AdnKronos) - Non accenna a placarsi la vasta eco suscitata dalla vicenda dell'aggressione consumata nel quartiere Rancitelli a Pescara ai danni del giornalista Daniele Piervincenzi e della troupe della Rai, mentre stavano realizzando un reportage e che finora ha portato alla den

"Filmavano Mio figlio" - parla l'aggressore di Piervincenzi : Non accenna a placarsi la vasta eco suscitata dalla vicenda dell' aggressione consumata nel quartiere Rancitelli a Pescara ai danni del giornalista Daniele Piervincenzi e della troupe della Rai, ...

Piervincenzi - l'aggressore : "Filmavano Mio figlio - non ci ho visto più" : Non accenna a placarsi la vasta eco suscitata dalla vicenda dell' aggressione consumata nel quartiere Rancitelli a Pescara ai danni del giornalista Daniele Piervincenzi e della troupe della Rai, ...