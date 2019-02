Il Milan stende l' Empoli con tre gol e consolida il quarto posto

Piatek stende il Napoli - Milan vola in semifinale. “E solo inizio” : Piatek fa il suo esordio in campo dal primo minuto e subito fa la differenza: con una doppietta nel primo tempo porta il Milan in semifinale di Coppa Italia eliminando il Napoli. Squadre in campo nel primo tempo con formazioni molto diverse da quelle di sabato scorso in campionato con l'incontro finito 0 a 0. Nel Milan annunciato lo scambio tra Cutrone e Piatek mentre a sorpresa restano invece fuori Rodriguez, Suso, Calhanoglu e Calabria per ...