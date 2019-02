Forlì | insegnante minacciata da un genitore | aveva chiesto al figlio di studiare di più

Blastingnews

: Professoressa aggredita da un genitore per la pagella del figlio a Forlì. L'insegnante consegna la pagella, genito… - DidatticaP : Professoressa aggredita da un genitore per la pagella del figlio a Forlì. L'insegnante consegna la pagella, genito… - ForliToday : Incredibile quanto successo in una scuola di Forlì alla consegna delle pagelle: la donna costretta a ricorrere alle… - daniele_damiani : @GuidoCrosetto L’episodio e’ triste soprattutto posto in essere da un insegnante che andrebbe ostracizzato, ma addi… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) Insegnare è diventato un mestiere pericoloso. Lo sa bene un'di scuola elementare che è stata aggredita verbalmente da un. Il motivo? Un giudizio scolastico non gradito verso il, accompagnato al consiglio dimaggiormente. L'increscioso episodio si è verificato durante la consegna delle pagelle. La donna ha deciso di rivolgersi al sindacato Uil, che l'ha invitata a sporgere una denuncia nei confronti dell'uomo.Le minacce e lo sdegno della Uil L'uomo si è rivolto con tono accesso verso la maestra, supplente della classe frequentata dal bambino in questione, apostrofandola in modo pesante e accusandola di non fare bene il suo mestiere. La donna, trovandosi attaccata in modo inaspettato, ha avuto una crisi di panico e, solo dopo una visita al pronto soccorso, è tornata in sé. Lo rivela la Uil in un comunicato, aggiungendo che l'uomo l'avrebbe ...