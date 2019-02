Arriva “Safefood” contro le frodi alimentari

romadailynews

(Di sabato 23 febbraio 2019) Un dispositivo laser portatile per lo screening rapido e affidabile della qualità del cibo che finisce sulle nostre tavole realizzato da Enea con la collaborazione di sei gruppi industriali nell’ambito del progetto SAL@CQO, finanziato con 3 milioni di euro dal Ministero dello Sviluppo Economico.Enea, stanziando un milione di euro con il progetto Techea, sta lavorando, nei laboratori di Frascati, a due prototipi: uno destinato alle attività ispettive di organi dillo come i NAS dei Carabinieri e l’altro per illi di qualità nell’ industria alimentare.“Attualmente – spiega Luca Fiorani del laboratorio ENEA “Diagnostiche e metrologia” e responsabile del progetto Techea – non esistono in commercio strumenti con queste caratteristiche.lli antifrode vengono fatti in laboratorio con analisi costose, lunghe e complesse che richiedono personale ...