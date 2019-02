Samsung Galaxy S10e Specifiche tecniche

Samsung Galaxy A5 (2017) e Galaxy A9 Pro (2016) ricevono le patch di sicurezza di febbraio : Samsung Galaxy A5 (2017) e Galaxy A9 Pro (2016) stanno ricevendo dei nuovi aggiornamenti che contengono le patch di sicurezza del mese di febbraio 2019. L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017) e Galaxy A9 Pro (2016) ricevono le patch di sicurezza di febbraio proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 Specifiche tecniche : Samsung Galaxy S10 Tutte le Specifiche tecniche del nuovo smartphone Android Samsung. Quali sono le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy S10

Piacciono i nuovi Samsung Galaxy Fit e Fit e : fitness tracker del 2019 : Non potevamo esimerci dal palarvi dei Samsung Galaxy Fit e Fit e, le due nuove smartband presentate dal colosso sudcoreano a margine del Galaxy UNPACKED 2019. Come avrete senz'altro già capito, trattasi di dispositivi pensati per gli amanti del fitness e dello sport, che si premureranno di tenere traccia per voi di tutti i dati relativi alle vostre attività fisiche. Avrete la possibilità di scegliere tra più di 90 attività diverse per via ...

Ecco le novità di TIM per marzo - inclusi i Samsung Galaxy S10 a rate : Per il mese di marzo TIM ha in programma alcune novità. Scopriamo insieme quali sono le più interessanti tra promozioni, tariffe e smartphone a rate L'articolo Ecco le novità di TIM per marzo, inclusi i Samsung Galaxy S10 a rate proviene da TuttoAndroid.

Primato Huawei Mate 20 Pro per migliori foto perso : Samsung Galaxy S10 Plus fa meglio grazie ai selfie : Chi scatta le migliori foto tra gli smartphone? Non più il Huawei Mate 20 Pro e neanche il suo fratello minore Huawei Mate 20. A scompaginare tutto, naturalmente, c'è l'ultimo arrivato di turno, il Samsung Galaxy S10 Plus, fresco fresco di presentazione avvenuta solo due giorni fa, ossia mercoledì 20 febbraio. Ebbene, il top di gamma assoluto del produttore sudcoreano è riuscito a fare la differenza sul comparto per scatti davvero ottimi, ...

TIM dovrebbe presto offrire Samsung Galaxy S10 e S10+ a rate con la rete fissa : Samsung Galaxy S10 e S10+ potranno presto essere acquistati a rate con pagamento nella bolletta della rete fissa TIM: ecco quali dovrebbero essere le prime offerte per portarsi a casa i nuovi top di gamma. L'articolo TIM dovrebbe presto offrire Samsung Galaxy S10 e S10+ a rate con la rete fissa proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10+ Specifiche tecniche : Samsung Galaxy S10+ Tutte le Specifiche tecniche del nuovo smartphone Android Samsung. Quali sono le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy S10+

Smartphone pieghevole Huawei risponde al Samsung Galaxy Fold - più sorprese : Al Samsung Galaxy Fold risponderà presto lo Smartphone pieghevole Huawei, di cui non si conosce ancora il nome commerciale. Il dispositivo dovrebbe essere presentato il 24 febbraio alle ore 14, in quel di Barcellona, nel salone del MWC 2019. Come riportato da 'gizchina.com', lo ha ribadito anche Yu Chengdong, CEO della divisione consumer business del brand cinese, affermando che il device, sarà compatibile con il 5G, avrà un display pieghevole, ...

Non solo Bixby in italiano per Samsung Galaxy S9 e S8 : presto un altro aggiornamento importante : La settimana che volge al termine è stata caratterizzata da alcune importanti novità riguardanti Bixby in italiano per modelli meno recenti come il Samsung Galaxy S9 ed il Galaxy S8. Proprio quest'ultimo, nella giornata di ieri, ha fatto emergere questo importante passo in avanti con le prime segnalazioni sull'aggiornamento Android Pie per i modelli no brand. Una svolta attesa esattamente due anni, quando il top di gamma 2017 ha fatto il suo ...

Samsung - cosa combini? Non esistono Galaxy S10 e S10+ con 6 GB di RAM - anche se il sito ufficiale afferma il contrario : Nonostante quanto affermino sia il sito web sia alcune schermate sugli smartphone, non esistono versioni di Galaxy S10 e S10+ con 6 GB di RAM. L'articolo Samsung, cosa combini? Non esistono Galaxy S10 e S10+ con 6 GB di RAM, anche se il sito ufficiale afferma il contrario proviene da TuttoAndroid.

Prezzo Samsung Galaxy S10 a rate con TIM fisso : cifre e risparmio : Che i Samsung Galaxy S10 e S10 Plus siano realtà, insieme all'altrettanto stimato Galaxy S10e (cliccate qui per il nostro approfondimento), ormai è cosa risaputa: quel che interessa sapere adesso è il Prezzo a rate con cui li si potrà acquistare pressi gli operatori telefonici nazionali. Stando a quanto riportato da 'mondomobileweb.it', alcune indiscrezioni suggeriscono quel che potrebbe essere il costo rateale (valido solo a partire dalla ...

Samsung Galaxy Watch Active e Galaxy Buds : un elegante smartwatch e auricolari total wireless : Da Samsung arrivano un raffinato wearable ed un coppia di auricolari in ear completamente senza fili

Samsung farà rimappare il tasto Bixby su tutti i Galaxy con Android 9 Pie : Samsung annuncia che tutti i flagship della linea Galaxy che aggiornati a Android 9 Pie riceveranno la possibilità di rimappare il tasto dedicato a Bixby. L'articolo Samsung farà rimappare il tasto Bixby su tutti i Galaxy con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 Plus conquista la vetta di DxOMark per la fotocamera posteriore e per i selfie : Il Samsung Galaxy S10 Plus ha conquistato il primo posto della classifica di DxOMark sia per i selfie che per la fotocamera posteriore L'articolo Samsung Galaxy S10 Plus conquista la vetta di DxOMark per la fotocamera posteriore e per i selfie proviene da TuttoAndroid.