Nuova ondata di licenziamenti nell' industria videoludica | questa volta tocca ad EA con lo

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Dopo i numerosi posti di lavoro persi presso Activision-Blizzard qualche giorno fa, è stato (purtroppo) oggi annunciato che anche Electronic Arts sta per licenziare parte del personale di FireMonkeys, studio mobile situato in Australia. Al momento non si consce il numero deiCome riporta Kotaku, la notizia non è stata presa molto bene dai dipendenti, secondo quanto affermato da un portavoce del team, l'atmosfera è così cupa che la restante parte degli sviluppatori sta lavorando come se la chiusura totale fosse dietro l'angolo. Attualmente lo studio stava lavorando su Real Racing 4, che sembrerebbe essere stato cancellato, anche se per ora EA non ha voluto confermare la cosa:"Real Racing 3 ha una fiorente community e lo studio continua a sviluppare nuovi contenuti per il gioco. Firemonkeys ha lavorato anche su Need for Speed: No Limits e The Sims FreePlay, uno dei ...