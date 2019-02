Figlia ex ambasciatore nordcoreano | la lettera di Pyongyang ' La ragazza ha voluto far

Procura Roma apre fascicolo su Figlia ambasciatore Nord Corea : Roma, 22 feb., askanews, - La Procura di Roma indaga sul caso di la figlia 17enne dell'ex ambasciatore della Corea del Nord nella Capitale, che sarebbe tornata in patria il 14 novembre scorso. Il ...

Figlia ex ambasciatore nordcoreano - Pyongyang 'La ragazza ha voluto far rientro - nessun motivo politico' : nessun motivo politico può aver spinto l'ex ambasciatore nordcoreano Jo Song Gil a fuggire dall'Italia. Tra lui e la moglie frequenti 'liti per i disturbi mentali che affliggono la Figlia'. La ragazza,...

E' giallo sul rimpatrio della Figlia dell'ex ambasciatore della Corea del Nord : Occorre ricostruire una vicenda intricata e misteriosa accaduta lo scorso novembre e cominciata con la scomparsa dei genitori della 17enne. La giovane si trova ora in Corea del Nord, forse rimpatriata ...

Giallo Figlia ex ambasciatore - Salvini : 'Non riferisco in aula' : Un Giallo diplomatico sta scuotendo il governo italiano. Ancora non è chiaro cosa sia accaduto alla 17enne figlia di Jo Song-gil, ex ambasciatore nordcoreano a Roma. Secondo Thae Yong-ho, diplomatico un tempo in servizio a Londra, la ragazzina è stata rimpatriata a forza, mentre la Farnesina in una nota ha sostenuto che la giovane aveva fatto richiesta di rientrare per tornare dai nonni. Nelle scorse ore la sinistra (sostenuta anche da Cinque ...

Corea del Nord - Figlia ex ambasciatore tornata a Pyongyang. Salvini : “Non c’entro nulla - chiedete alla Farnesina” : “chiedetelo al ministero degli esteri, è una questione di ambasciate. Io non ne sapevo nulla, non c’entro nulla”. Matteo Salvini a Radio anch’io torna sulla vicenda della figlia dell’ambasciatore NordCoreano di stanza a Roma, e presunto disertore, che secondo un dissidente di Pyongyang sarebbe stata rimpatriata a forza. Mentre dei genitori continua a non esserci traccia. Il ministro dell’Interno chiede di ...

Rimpatrio Figlia ex ambasciatore NordCorea - Salvini : non c'entro nulla - : Il ministro dell'Interno commenta la vicenda della ragazza rimpatriata dopo la diserzione dei genitori: "Chiedete agli Esteri, è una questione di ambasciate". Poi ribadisce che non andrà a riferire in ...

Sparita Figlia dell'ambasciatore. Salvini : "Chiedete alla Farnesina..." : È un mistero di spie, viaggi improvvisi e ragazze "scomparse" nel nulla. Il caso della figlia 17enne dell'ex ambasciatore nordcoreano a Roma Jo Song-gil è ancora oscuro. La ragazza sarebbe stata riportata a Pyongyang, forse prelevata con la forza a Roma. E mentre c'è chi cerca di dipanare le ombre di una vicenda intricata, la polemica politica è già scoppiata. E la sinistra non ha perso tempo nell'accusare Salvini e chiedere al ministro ...

Salvini : "La Figlia dell'ex ambasciatore nordcoreano? Io non riferisco nulla" : Nonostante la richiesta di molti - compresi, con una certa insistenza, gli alleati a 5 stelle - il ministro dell'Interno Matteo Salvini non andrà in Parlamento a riferire sul 'giallo' della figlia ...

Il caso diplomatico del rimpatrio in Corea del nord della Figlia dell'ambasciatore che aveva disertato : I Cinquestelle che hanno chiesto al ministro dell'Interno di riferire in parlamento sulla vicenda. 'La ragazza aveva chiesto di tornare dai nonni in Corea del nord' fanno sapere dalla Farnesina

Salvini non riferirà in Parlamento sul caso della Figlia dell'ambasciatore nordcoreano : "In Parlamento vado a riferire su quello che è di mia competenza e di mia conoscenza. Di questa vicenda non ne sapevo un accidente, cosa vado a riferire?". Cosi' il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Anch'io, ha escluso che si recherà in Parlamento per fare chiarezza sull'episodio, ancora oscuro, della figlia 17enne dell'ex ambasciatore nordcoreano a Roma Jo Song-gil, di cui si sono perse le tracce e che sarebbe stata ...

Giallo sulla Figlia dell'ex ambasciatore nordcoreano - offensiva M5S. Ma Salvini : competenza della Farnesina : Si gioca sulla sorte , misteriosa, della figlia minorenne dell'ex ambasciatore nordcoreano Jo Song-gil l'ennesimo scontro tra M5S e la Lega . Anzi, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini . Con i grillini ...

La sparizione della Figlia dell’ambasciatore nordcoreano è un mistero : L’ambasciata della Corea del Nord a Roma. (foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images) La figlia dell’ex ambasciatore nordcoreano in Italia Jo Song-gil sarebbe stata riportata a Pyongyang subito dopo la scomparsa del padre. L’uomo è uno dei funzionari più fidati del regime nordcoreano di Kim Jong-un e l’ipotesi più accreditata è che abbia disertato: da due mesi si sono perse le sue tracce. A parlare del rapimento della ...

La nota della Farnesina sulla Figlia dell'ambasciatore della Corea del Nord : Roma, 20 feb., askanews, - A seguito delle domande di chiarimento sulla vicenda dell'ex Incaricato d'Affari NordCoreano in Italia, Jo Song Gil, la Farnesina precisa quanto segue. Il 3 gennaio scorso ...