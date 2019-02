Dramma in casa | cornice si stacca dal muro e cade | Adrian ucciso dalle schegge di vetro a

Dramma a Comiso : bimbo di 6 mesi muore in casa : Disposta l'autopsia per scoprire le cause della morte di un bambino di sei mesi, deceduto nella casa in cui viveva con la madre e il compagno di lei a Comiso, in provincia di Ragusa. Sono in corso le ispezioni del personale della squadra mobile di Ragusa, del commissariato di Comiso e della scientifica.Continua a leggere

Dramma a Foggia - il piccolo Michele muore strangolato a 9 anni mentre gioca nel box di casa : A lanciare l'allarme è stato il fratellino più grande, un ragazzino di soli 14 anni che ha assistito alla sconvolgente scena ed è andato a chiamare i parenti. Il bambino pare stesse giocando da solo all'interno di un garage della casa di campagna quando si è consumata la tragedia. Per lui inutili i successivi soccorsi medici.

Dramma a Bordighera : bimbo di 3 anni torna a casa dall'asilo e muore : A Bordighera (Imperia), per cause ancora in via d'accertamento, nella serata di mercoledì è morto nella sua abitazione un bambino di 3 anni. Dai primi riscontri non si tratterebbe di una morte per cause violente, ma è probabile che l'Autorità Giudiziaria disponga l'autopsia sul corpicino del bimbo.

Il Dramma di Rollo - il cane scomparso e trovato impiccato vicino a casa : L'animale si era allontanato da casa circa un mese fa e in molti avevano condiviso l'appello per ritrovarlo. Poi la...

Dramma nel cortile di casa - cede il cric : automobilista muore schiacciato dalla sua auto : L'uomo aveva da poco spalato la neve attorno al mezzo e lo stava controllando col cofano aperto e il cric alzato quando è avvenuta la tragedia. Probabilmente la vittima stava guardando le gomme o forse il motore , quando all'improvviso il mezzo si è mosso, a causa del cedimento del cric, schiacciandolo.

NBA – Infortunio Lonzo Ball - situazione Drammatica in casa Lakers : ecco i tempi di recupero : Brutta tegola per i Los Angeles che vedono Lonzo Ball aggiungersi alla lista degli infortunati: il playmaker giallo-viola fuori dalle 4 alle 6 settimane Nuova, brutta, tegola per i Los Angeles Lakers. La franchigia giallo-viola dovrà fare a meno di Lonzo Ball dalle 4 alle 6 settimane! Il playmaker scelto alla numero 2 nel Draft 2017, ha subito una distorsione di 3° grado alla caviglia sinistra durante la partita con gli Houston Rockets.

Bambina di 12 anni cade dal balcone e muore/ Voghera - sola in casa al momento del Dramma : giallo su dinamica : Bambina di 12 anni cade dal balcone e muore: è successo nel pomeriggio di domenica a Voghera. giallo sulle dinamiche dell'incidente.