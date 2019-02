Tiro alla fune col leone | petizione contro il Dartmoor zoo | in Inghilterra

Patente - Polstrada : «RiTiro immediato per chi usa lo smartphone già alla prima violazione» : Pene più severe per chi guida consultando lo smartphone. È la nuova idea di Polstrada. Santo Puccia, primo dirigente della Polizia stradale, ha depositato alla commissione Trasporti alla Camera la ...

Smartphone alla guida "riTiro immediato patente"/ Proposta Polstrada e la legge oggi : Proposta Polstrada nel Codice della Strada, 'ritiro immediato patente per uso Smartphone alla guida dell'auto'. Cosa dice oggi la legge

Santo Puccia : "RiTiro immediato della patente per chi usa il cellulare alla guida e pene più severe per omicidio stradale" : La principale causa degli incidenti stradali "è la distrazione e l'uso improprio di smartphone e altri dispositivi è la prima causa di distrazione. Una modifica normativa che consenta il ritiro della patente alla prima violazione va incontro all'esigenza di essere più efficaci nel contrasto a questo comportamento pericolosissimo". Lo ha detto Santo Puccia, primo dirigente della Polizia stradale, in audizione alla commissione ...

“RiTiro della patente per l’uso improprio dello smartphone alla guida” : “La distrazione e l’uso improprio di smartphone e altri dispositivi e’ la prima causa di distrazione. Una modifica normativa che consenta il ritiro della patente alla prima violazione va incontro all’esigenza di essere piu’ efficaci nel contrasto a questo comportamento pericolosissimo“: lo ha dichiarato Santo Puccia, primo dirigente della Polizia stradale, in audizione alla commissione Trasporti della Camera. ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Dehli 2019 : parte la stagione per l’Italia che deve uscire dalla crisi. Strada verso Tokyo 2020 complessa : Sabato 23 febbraio parte la Coppa del Mondo di Tiro a segno 2019: a Nuova Delhi, in India, i tiratori di tutto il Mondo si daranno battaglia non solo per la vittoria finale, ma anche per conquistare la carta olimpica: ciascuna delle otto specialità olimpiche individuali mette in palio due pass (che ricordiamo non essere nominali) per Tokyo 2020. Per la prima tappa saranno tredici gli azzurri in gara: Riccardo Armiraglio (Fiamme Oro), Lorenzo ...

Festival di Berlino 2019 - mistero sul riTiro del film Zhang Yimou. Charlotte Rampling Orso alla carriera : Un’edizione di transizione a tutti i livelli la 69ma del Festival di Berlino in chiusura fra due giorni, ma con il concOrso prematuramente finito a causa del ritiro dell’atteso film di Zhang Yimou, impossibilitato a mandare la copia ufficialmente “per cause tecniche”. È chiaro che la motivazione divulgata da Berlinale non possa svelare la probabile verità dietro al mistero di Yi miao zhong (Un secondo), presumibilmente legata al blocco del visto ...

Shannon Kent - mamma-soldatessa morta in Siria/ La caccia all'Isis dopo aver sconfitto il cancro alla Tiroide : Shannon Kent, chi è la mamma-soldatessa morta in Siria mentre dava la caccia all'Isis: la battaglia vinta contro il cancro e la morte sul campo.

Rugby - ufficiale il percorso di avvicinamento dell’Italia alla Coppa del Mondo : riTiro in Trentino e quattro Test Match : ufficiale il programma della Nazionale italiana di Rugby in vista della Coppa del Mondo in programma in Giappone a partire dal prossimo settembre: gli azzurri si prepareranno al grande appuntamento stagionale con quattro settimane di ritiro in Trentino, per la precisione a Pergine Valsugana, spalmate tra giugno e luglio. Saranno quattro i Test Match di preparazione, tutti molto probanti: si inizierà a Dublino contro l’Irlanda in 10 agosto, ...

Venezuela-Tav e sullo sfondo Diciotti - Tiro alla fune Lega-M5S : Roma, 4 feb., askanews, - Difficile immaginare che il Governo possa cadere sul Venezuela, anche se la presa pubblica di posizione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha bacchettato ...

Venezuela e Tav passando per il caso Diciotti : il Tiro alla fune Lega-M5s : Roma, 4 feb., askanews, - Le due forze di maggioranza, Lega e M5s, sono impegnate in un 'tiro alla fune' su tre questioni: Venezuela, Tav, caso Diciotti. Difficile immaginare che il governo possa ...

“Violazioni dalla Russia” - gli Usa annunciano il riTiro dal trattato sul disarmo nucleare : «La Russia ha messo a rischio gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti, non possiamo più essere limitati da un trattato che la Russia viola in maniera spudorata». Mike Pompeo, segretario di Stato americano, si esprime così nella giornata in cui gli Stati Uniti formalizzano l’inizio dell’iter per uscire dal trattato Inf, relativo ai missili a me...

Trump verso il riTiro del trattato sulle armi nucleari con la Russia : la firma pose fine alla Guerra fredda : L'amministrazione Trump dovrebbe annunciare domani il ritiro degli Usa dallo storico trattato con la Russia per il controllo degli armamenti nucleari (Inf), firmato da Ronald Reagan e Michail Gorbaciov e pietra miliare della fine della Guerra fredda. Lo riporta l'Associated Press. Era stato lo stesso presidente americano Donald Trump settimane fa a dare la scadenza del 2 febbraio, accusando Mosca di aver ripetutamente violato quegli accordi. ...

Calciomercato SüTirol - dalla Giana Erminio arriva Lunetta : BOLZANO - Gabriel Lunetta è un nuovo giocatore del Südtirol . La società altoatesina ha ufficializzato l'acquisto in prestito dell'esterno offensivo, classe '96, dalla Giana Erminio , con il ...

Emilio Alessandrini ricordato dalla sua Tirocinante : Emilio Alessandrini, ucciso dal gruppo terroristico 'Prima Linea' quarant'anni fa, era un giovane uomo che amava cantare e ridere, un magistrato con la porta sempre aperta che, sul bancone di legno del pubblico ministero di un'aula del Tribunale di Milano, aveva fatto incidere tre parole: 'Umiltà nel giudizio'. Il ritratto pubblico e privato che fa all'Agi Carmen Manfredda, magistrato in pensione e attuale presidente del Comitato Antimafia ...