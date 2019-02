Salvini e la gogna social contro i ragazzini che lo contestano

Caso Diciotti - no al processo per Salvini | Protesta il Pd : "Vergogna" | Giarrusso (M5s) : "Io non ho genitori ai domiciliari" : I voti contrari alla richiesta di autorizzazione avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania sono stati 16, 6 quelli a favore (4 Pd, 1 Leu e un altro di De Falco del gruppo Misto).

Diciotti - M5S salva Salvini. De Magistris : 'Vergogna - fate parte del sistema' : 'Il M5s fa ormai parte del sistema e salva dal processo il vero capo politico del Governo: Salvini. Attaccati alle laute poltrone, quello che era una volta il meetup non esiste più'. Lo scrive in un ...

Sana uccisa in Pakistan - assolti il padre e il fratello. Salvini : 'Vergogna' : Non ci sono prove e nemmeno testimoni. Per questo il tribunale distrettuale di Gujrat, nel Nord-Est del Pakistan, ha assolto il padre, il fratello, uno zio e la madre di , la 25enne nata in ma ...

Omicidio Sana - assolti i parenti - in Pakistan - . Salvini : 'Vergogna!' : Roma, 15 feb., askanews, - Il tribunale del Gujrat in Pakistan ha assolto i tre familiari imputati per l'Omicidio della ragazza italo-pachistana Sana Cheema. I tre, il padre di Sana, Ghulam Mustafa ...

Uccisa in Pakistan - Salvini : vergogna : ANSA, - ROMA, 15 FEB - "Che vergogna! Se questa è 'giustizia islamica' c'è da aver paura. Una preghiera per Sana. Scriverò al mio collega, il ministro dell'Interno Pakistano, per esprimere il ...

Silvio Berlusconi - raptus a Stasera Italia : "Italiani siete una vergogna". Bastonate a Conte e Salvini : "Italiani vergognatevi". È un Silvio Berlusconi durissimo quello che ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, si scaglia contro il Movimento 5 Stelle e gli elettori colpevoli di fidarsi di loro. "Votano male, si sveglino", attacca il leader di Forza Italia più furioso che amareggiat

Sanremo 2019 - Anna Foglietta e la vergogna contro Matteo Salvini : "Mahmood rappresenta il suo fallimento" : "Sanremo è stato un frullatore incredibile, ma non direi che è un'esperienza indimenticabile", "è tutta una tensione, un corri corri, è tutto rapido, molto compresso, non c'è il tempo di costruire un pensiero artisticamente più alto". Anna Foglietta, che ha condotto il dopofestival con Rocco Papaleo

Pd - la vergogna contro Matteo Salvini : come usano Mahmood per attaccarlo : Si parla del Pd , che su Facebook ha postato quel che potete vedere qui sopra: una vergognosa foto in cui viene celebrata la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo in chiave politica. come? ...

Agorà - Anna Ascani e la vergogna in diretta : 'Salvini? O prende in ostaggio migranti o...'. Dove si spinge : ' Di Maio e Salvini hanno bisogno di distrarre l'opinione pubblica'. Anna Ascani , deputata Pd , è ospite di Agorà su Raitre e illustra ai telespettatori la lucida visione politica dei dem: 'I modi migliori sono due - sostiene con tranquillità -: prendere in ostaggio disperati sulla barche oppure dare addosso alla Francia '. La situazione, purtroppo, è un po' più ...

A Settimo Milanese il Comune patrocina la presentazione di un libro su un terrorista - Salvini : 'Una vergogna' : In quest'angolo di mondo, trasformato, in pochi anni, da fertile campagna ad inenarrabile concentrato di veleni, Walter ed i sui amici e compagni diventarono grandi nel tempo in cui il desiderio che ...

Sanremo 2019 - " per fortuna che Clauio Bisio era anti-razzista". L'uomo di Salvini e la vergogna in diretta : "Per fortuna che era anti-razzista". Su Sanremo la bomba-migranti la sgancia Luca Morisi, addetto social di Matteo Salvini, che ascolta il monologo di Claudio Bisio e poi attacca su Twitter. Leggi anche: "Due coccodrilli e un orango tango...". Brutto sospetto su Baglioni e Favino: attacco politico?