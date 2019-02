Microsoft | nuovi progetti di gestione Inner Source

Microsoft - arrivano in Italia i nuovi Surface : I nuovi Microsoft SurfaceI nuovi Microsoft SurfaceI nuovi Microsoft SurfaceI nuovi Microsoft SurfaceI nuovi Microsoft SurfaceI nuovi Microsoft SurfaceI nuovi Microsoft SurfaceI nuovi Microsoft SurfaceI nuovi Microsoft SurfaceNegli Stati Uniti erano stati presentati qualche mese fa, ma ora sono pronti a fare il loro debutto anche in Italia: sono gli ultimi pc della gamma Surface prodotti da Microsoft e basati su processori Intel Core di ottava ...

Microsoft : annunciata una nuova Surface Pen economica e 7 nuovi dispositivi EDU : In occasione del BETT 2019, il più grande evento dedicato alla tecnologia per la scuola che in questi giorni si sta svolgendo a Londra, Microsoft ha annunciato interessanti novità per il suo segmento scolastico. La nuova Surface Pen economica è sicuramente la più inaspettata quanto utile. Normalmente, per utilizzare la penna sul Surface Go, è necessario spendere circa 110 euro ma a partire da febbraio i clienti educational potranno acquistare la ...

Microsoft finanzierà case popolari per i nuovi poveri di Seattle : ... Challenge Seattle, nata dalla collaborazione della stessa Microsoft con marchi non-tech con radici nella città quali Cotsco e Alaska Airlines, la quale ha per obiettivo il supporto dell'economia ...

Secondo un analista Microsoft continuerà ad acquisire nuovi studi e la prossima Xbox supporterà la VR : Secondo l'analista di IDC, Lewis Ward, Microsoft Game studios è destinata ad ampliarsi anche con l'uscita della nuova Xbox. Gli studi di Microsoft ammontano per il momento ad una dozzina, e Secondo l'analista la società continuerà ad acquisirne di nuovi anche dopo il lancio della sua nuova console, riporta Gamingbolt.Ora è chiaro come Microsoft stia spingendo per realizzare esclusive tutte sue, e le acquisizioni, dice l'analista, continueranno ...

Secondo gli analisti Microsoft non ha ancora finito di acquisire nuovi studi - VR per la prossima Xbox : Secondo l'analista di IDC Lewis Ward, Microsoft Game studios è destinata ad ampliarsi anche con l'uscita della nuova Xbox. Gli studi di Microsoft ammontano per il momento ad una dozzina, e Secondo l'analista la società continuerà ad acquisirne di nuovi anche dopo il lancio della sua nuova console, riporta Gamingbolt.Ora è chiaro come Microsoft stia spingendo per realizzare esclusive tutte sue, e le acquisizioni, dice l'analista, continueranno ...