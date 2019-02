Media Molecule presenta 7 giochi realizzati con Dreams

Media Molecule estende la beta di Dreams e annuncia l'arrivo di novità a breve : Come segnala Gematsu, Media Molecule ha esteso la beta di Dreams fino a oggi (alle 9), i giocatori hanno a disposizione ancora qualche ora per dare libero sfogo alla propria fantasia. Inoltre, lo sviluppatore ha annunciato novità in arrivo il 20 febbraio."Vedere tutte le vostre incredibili idee riversarsi nel Dreamiverse [durante il periodo beta] è stata una corsa sfrenata ed eccitante", ha detto Media Molecule in un post. "Anche se non vogliamo ...

L'uscita di Dreams è ancora lontana? Le parole di Media Molecule potrebbero confermarlo : Dreams è indubbiamente un progetto che si muove su un sottile confine. L'esclusiva PS4 ha il potenziale e la scintilla per rivelarsi uno strumento straordinario per tutti i videogiocatori della console Sony ma allo stesso tempo ci sono molti dubbi di fronte a una produzione che sembra più un engine estremamente intuitivo che un videogioco vero e proprio.In questi giorni la beta privata dell'opera di Media Molecule sta dando vita a creazioni ...

Media Molecule annuncia l'estensione della beta di Dreams e l'invio di nuovi codici : Durante l'ultimo livestream dedicato a Dreams, i ragazzi di Media Molecule hanno annunciato l'intenzione di estendere la beta a più persone tramite l'invio di nuovi codici. Questo avverrà in 2 fasi, oggi 17 gennaio e il 21 dello stesso mese.Come riporta Playstation Lifestyle, gli sviluppatori hanno anche annunciato che la beta (che inizierà dal 21 gennaio) durerà 2 settimane in più, terminando quindi il 4 febbraio. Per essere in grado di ...

