Alfa Romeo punta tutto su Ginevra | arrivano C-SUV e Giulietta restyling

F1 – Test Barcellona - Raikkonen ha già trasformato l’Alfa Romeo : le parole di Kimi fanno sognare il team svizzero : Il pilota finlandese ha chiuso al secondo posto la giornata di oggi, apparendo molto soddisfatto davanti ai microfoni dei media Kimi Raikkonen si è già preso l’Alfa Romeo, sorprendendo al volante della nuova C38 in questi primi giorni di Test a Barcellona. Senza spingere a fondo, il finlandese ha chiuso la giornata di oggi al secondo posto, superato solo bel finale da Kvyat di soli 58 millesimi. AFP/LaPresse Un risultato esaltante ...

F1 - analisi terza giornata Test Barcellona 2019 : la Ferrari si conferma - Red Bull e Mercedes ci sono - Toro Rosso e Alfa Romeo stupiscono : Si è conclusa anche la terza giornata dei Test F1 di Barcellona 2019. Un mercoledì intenso quanto indicativo, sotto diversi punti di vista. Le vetture stanno sempre più prendendo forma e, finalmente, anche la Williams è apparsa sul tracciato del Montmelò. Davanti a tutti, ancora una volta la Ferrari? No, stavolta no. Il miglior tempo lo ha fissato, in chiusura di sessione, Daniil Kvyat con la Toro Rosso. Il russo ha cercato il ...

F1 - test Montmelò : Kvyat beffa l'Alfa Romeo di Raikkonen - Vettel 4° : Nessun time attack per il team campione del mondo, ma la prova evidente che l'affidabilità è già ad alti livelli. Ottime anche le risposte che ha dato in pista l'Alfa Romeo: Kimi Raikkonen non ha ...

F1 – Giovinazzi carico a mille : “obiettivo Alfa Romeo? Restare in top 10. Finalmente la mia occasione! E con Raikkonen…” : Antonio Giovinazzi carico a mille dopo i test di Montemelò: il nuovo pilota dell’Alfa Romeo traccia un primo bilancio dei feedback ottenuti in pista e indica la top 10 come obiettivo stagionale Dopo due anni passati come terzo pilota Ferrari, Antonio Giovinazzi potrà Finalmente giocarsi le sue chance nel Mondiale di F1 come pilota dell’Alfa Romeo. Giovinazzi è apparso molto soddisfatto dei primi test svolti al Montmelò nei ...

Alfa Romeo - Una sorpresa al Salone di Ginevra : Mancano pochi giorni al Salone di Ginevra (7-17 marzo) che si preannuncia ricco di grandi novità su cui vi terremo costantemente aggiornati, anche con la Quattroruote TV e le dirette sulla nostra pagina facebook. Una delle anteprime più emozionanti sarà la prima delle cinque nuove sportive che la Ferrari presenterà nel 2019, ma questa non sarà l'unica première italiana. Vedremo infatti anche delle importanti novità sugli stand dei vari marchi ...

Test a Montemelo - Raikkonen vola con l'Alfa Romeo : Kimi Raikkonen è il più veloce nellamattinata della terza giornata di Test della Formula Uno sul circuito di Montmelò, a Barcellona. Il finlandese dell'Alfa Romeo ha chiuso realizzando con la sua C38 ...

F1 - test Montmelò Raikkonen miglior tempo su Alfa Romeo - seconda la Ferrari di Vettel : BARCELLONA - miglior tempo di Kimi Raikkonen nella sessione del mattino della terza giornata di test di formula uno sul circuito catalano del Montmelò. Il pilota finlandese ha girato in 1'17'762 ...

Alfa Romeo - sorpresa a Ginevra : in arrivo il nuovo crossover compatto : L’inedito modello a ruote alte della Casa del Biscione sfrutterà la piattaforma della Jeep Renegade Alfa Romeo potrebbe fare un grande regalo ai suoi fan svelando in anteprima mondiale sotto i riflettori del Salone di Ginevra 2019 (7-17 marzo) un inedito SUV compatto. La notizia è stata diffusa da Autoblog.gr e sembra essere stata confermata da una forte interna della Casa de Biscione considerata molto attendibile. Per risollevare le sorti ...

Alfa Romeo F.1 - il biscione torna in pista per sorprendere : ... perché combina i colori classici del tradizionale team Sauber , bianco e blu, all'iconico rosso, simbolo di uno dei marchi storici del mondo delle corse: Alfa Romeo. 'Siamo orgogliosi di presentare ...

F1 – Test Barcellona - Raikkonen sminuisce la forza della Ferrari : “nessuna differenza con l’Alfa Romeo” : Kimi Raikkonen parla dopo la prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona: il pilota dell’Alfa Romeo palesa le sue sensazioni La prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona è andata in scena, incoronando pilota più veloce Sebastian Vettel. In vista dell’esordio del campionato mondiale 2019, anche Kimi Raikkonen è sceso in pista segnando con la sua nuova Alfa Romeo il quinto tempo di giornata. Il pilota finlandese, al ...

Alfa Romeo - dalla Formula Uno al futuro. Monoposto nuova e pilota italiano – FOTO : Ritorno in Formula 1, atto secondo. Dopo la sponsorizzazione della scuderia Sauber nella stagione 2018, il Biscione si ripresenta nella massima serie motoristica con parecchie novità: il 2019, infatti, porta in dote un nuovo nome per la scuderia, che diventa “Alfa Romeo Racing” e non più “Alfa Romeo Sauber F1 Team”. Ciò sarebbe costato a FCA una sponsorizzazione da 6 milioni di euro, come riporta il magazine tedesco Autobild. Fermo ...

L’Alfa Romeo svela la monoposto di Raikkonen e Giovinazzi : L'Alfa Romeo Racing ha scelto la pista per battezzare la C38 che guideranno Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi nella stagione 2019 di Formula 1. La vettura svelata solo in parte a Fiorano, ha fatto il debutto nei test al Montmelò. Prima di scendere in pista l'ex ferrarista Kimi Raikkonen, affiancato da Antonio Giovinazzi, hanno sollevato il telo che la copriva, hanno posato con il team principal Frederic Vasseur accanto alla C38 ...

Formula 1 - Cristiano Fiorio (FCA) : Vi sorprenderemo con lAlfa Romeo : Limpegno dellAlfa Romeo in F.1, arrivato alla seconda stagione del nuovo corso, sembra crescere di anno in anno: la denominazione del team, la diversa livrea, le attività di comunicazione allinizio della stagione, sembrano costituire un segnale ben preciso. Ne abbiamo chiesto conferma, nel paddock di Barcellona subito dopo la presentazione della nuova monoposto, denominata C38, a Cristiano Fiorio, responsabile del brand marketing e della ...