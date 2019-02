Roma | trovato con stecche di sigarette nascoste in borsone | denunciato

Roma : trovato in auto con ingenti quantità di droga - arrestato : Roma – I Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 44enne Romano, senza occupazione e con precedenti, trovato in possesso di oltre 1,4 kg di droga. Ieri mattina, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di San Basilio, i Carabinieri hanno fermato l’uomo a bordo di un’auto in via Corinaldo. L’eccessivo nervosismo mostrato dal ...

Roma : minorenne trovato con droga dentro zaino scuola : Roma – Nel corso dei quotidiani servizi dedicati alla prevenzione e alla sicurezza all’esterno degli plessi scolastici, i Carabinieri di Castelnuovo di Porto hanno fermato un minorenne per detenzione ai fini di spaccio. I militari hanno notato movimenti sospetti tra alcuni studenti vicino al cancello d’entrata di un istituto comprensivo. Al termine di un controllo piu’ approfondito, i Carabinieri hanno scoperto che ...

Roma : trovato con anabolizzanti - in arresto personal trainer : Roma – Un personal trainer Romano di 41 anni, incensurato, e’ stato arrestato ieri dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, all’esito di un controllo, e’ stato trovato in possesso di numerose fiale di medicinali sospette, risultate poi essere una vasta gamma di sostanze anabolizzanti steroidee. Le successive perquisizioni, ...

Roma : trovato con droga nella valigia - in manette 34enne : Roma – Un altro corriere di droga e’ stato bloccato, nel pomeriggio di ieri, a seguito dei controlli effettuati dai Carabinieri nell’area dell’autostazione Tibus. A finire in manette e’ stato un cittadino nigeriano di 34 anni, residente nella provincia di Perugia ma di fatto senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli in largo Guido Mazzoni, dove stava ...

Il predestinato - l’attaccante ritrovato e l’allenatore perfetto : così la Roma prepara la scalata in campionato e Champions : Una serata magica quella di ieri per la Roma che ha riavvicinato il pubblico alla squadra. Le incomprensioni possono essere considerate alle spalle, la squadra giallorosso ha risposto sul campo alla brutta eliminazione in Coppa Italia contro la Fiorentina, prima la grande gara contro il Milan poi il netto successo in trasferta contro il Chievo fino ad arrivare alla fantastica vittoria nella gara d’andata degli ottavi di Champions ...

Uno straordinario itinerario intellettuale - umano e spirituale compiuto da Fedele Ceravolo nel suo ultimo “Romanzo perduto e… ritrovato” : Un viaggio nella storia e nella cultura attraverso un illuminante dialogo tra Autore e Romanzo sui grandi temi universali, come

Giovane nuotatore ferito a Roma - Salvini : 'l'ho trovato gagliardo'. Il Gip convalida il fermo per gli arrestati : Quello che magari può essere dubbio per la scienza medica, se c'e' la forza di volontaà'. Intanto il Gip convalida il fermo per i due arrestati: 'spararono per uccidere, c'è stata premeditazione'. ...

Isola Liri. Michele Romano trovato morto all’aeroporto di Barcellona : Giallo internazionale. Michele Romano, 26 anni di Isola Liri (Frosinone), è stato trovato morto mercoledì all’aeroporto di Barcellona. Secondo le

Roma : corpo esanime ritrovato in appartamento - presunto omicidio : Roma – Si indaga per omicidio nella morte del 30enne marocchino avvenuta in un appartamento popolare in via Galli, a Vigne Nuove, a Roma. I Carabinieri in queste ore stanno ascoltando diverse persone, tra le quali la compagna dell’uomo, una 40enne straniera. L'articolo Roma: corpo esanime ritrovato in appartamento, presunto omicidio proviene da RomaDailyNews.

Roma : trovato corpo esanime in appartamento - indagini in corso : Roma – Il cadavere di un uomo, non ancora identificato, e’ stato trovato poco dopo mezzogiorno in un appartamento di uno stabile di via Dina Galli 19, nella zona di Vigne Nuove. Inutile l’intervento di un’ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro e del Nucleo investigativo di via In Selci che indagano sull’accaduto. Non ancora chiare le cause della morte. Si ...

A Roma un capolavoro ritrovato : il 'Cristo portacroce' esposto alla Galleria Corsini : L'espressione sognante del volto bellissimo di Gesù, con la mano che stringe la corona di spine, la spugna e la corda e il braccio che forte sorregge il peso della croce, nella rappresentazione ...

Roma : ritrovato nel Tevere un cadavere in avanzato stato di decomposizione : E' accaduto ieri, mercoledì 23 gennaio a Roma, intorno alle 10:00, nella zona del Drizzagno di Mezzocammino del Tevere, il ritrovamento di un cadavere in stato di decomposizione. Sul posto la polizia del commissariato San Paolo e la polizia scientifica per i rilievi del caso. Un uomo che passava da quelle parti ha notato la strana forma, pensando inizialmente che si trattasse di un tronco di legno o di un sacco, poi, accorgendosi meglio che era ...

Trovato cadavere nel Tevere a Roma : Il cadavere di un uomo è stato Trovato nel Tevere a Roma, in zona Magliana. Il corpo è stato ripescato dalla polizia fluviale e dai vigili del fuoco. Sul posto i poliziotti del commissariato San Paolo ...

Roma : trovato ubriaco alla guida sorvegliato speciale - arrestato : Roma – Era notte fonda, quando una pattuglia della Stazione Carabinieri Roma Tor Vergata lo ha notato zigzagare a bordo di una Classe A, in via Casilina. Raggiunto e bloccato dopo poco, i Carabinieri si sono ritrovati davanti ad un 45enne Romano, appartenente alla famiglia Casamonica, che hanno subito riconosciuto, dato i suoi numerosi precedenti e lo hanno arrestato, per l’inosservanza alla misura di prevenzione della sorveglianza ...