David Cittarella | atleta 16enne morto nel sonno come Astori

vanityfair

: Il #capodellapolizia esprime profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza a nome della Polizia di Stato e del Grupp… - poliziadistato : Il #capodellapolizia esprime profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza a nome della Polizia di Stato e del Grupp… - BlitzQuotidiano : David Cittarella, morto nel sonno a Padova il giovane atleta delle Fiamme Oro - zazoomblog : Morto nel sonno David Cittarella giovane atleta delle Fiamme Oro - #Morto #sonno #David #Cittarella -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Difficile non andare con il pensiero adavanti alla notizia della morte neldi un giovane. È successo di nuovo. È stato trovato senza vita nel suo letto, 16 anni, giavellottista del settore giovanile delle Fiamme Oro Padova. Frequentava nella città veneta l’ITT Guglielmo Marconi con indirizzo trasporti e logistica ed era un grande appassionato d’atletica.A trovare il ragazzo senza vita nella sua camera da letto è stato il padre. Era preoccupato perché era in ritardo per la scuola. Secondo il medico legale si è trattato di una morte naturale, ma è stata disposta l’autopsia per accertarne le cause.https://twitter.com/ffooatletica/status/1097877676889649155 Così lo ricorda il gruppo sportivo delle Fiamme Oro: «Sempre partecipe a ogni allenamento,era tra i primi a rispondere “Presente!” quando c’era da dare una mano ...