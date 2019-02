Subì abusi dopo discoteca | un arresto

Fabrizio Corona - gli abusi e le umiliazioni subite in carcere : la drammatica confessione (con censura) : Sebbene non voglia fermarsi, anche per l’inarrestabile ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è ora di tracciare un bilancio, soprattutto sul carcere, l’esperienza che lo ha segnato di più. "Mi hanno buttato in galera sei volte, ma sono ancora qui, non mi hanno fatto niente”, è così che Fabrizio inizia