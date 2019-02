Le tre T che destabilizzeranno i mercati nel 2019 

Sodoma - parla l'autore : “Papa Francesco va difeso dall'estrema destra che vuole chiuderlo in una trappola" : Il Vaticano è un grande e prezioso armadio di cui solo in pochi hanno le chiavi e chi le ha, o ne ha una copia, difficilmente riesce o vuole aprirlo per farne uscire un contenuto di ipocrisie, bugie e segreti ben lontani dal credo e dalla spiritualità. Da tempo si sospetta, da tempo si dice e sono in tanti ad aver denunciato – papa Francesco in primis - l'esistenza di "una doppia vita", sessuale e non, al suo interno. Molti ...

NeuroNation è una palestra per la mente che riduce lo stress e migliorare memoria - velocità di ragionamento e concentrazione : NeuroNation è un'applicazione che permette di mantenere allenato il cervello per migliorare la memoria, ridurre sensibilmente lo stress, aumentare la velocità di ragionamento e di concentrazione. Con soli 15 minuti di allenamento al giorno è possibile dare nuovi impulsi alla mente attraverso 17 esercizi distribuiti in 250 livelli che rendono il programma vario e motivante per ottenere un miglioramento cerebrale bilanciato. L'articolo ...

Montalbano - grande successo anche per il secondo episodio : oltre 10 milioni davanti alla tv : Ancora un grande successo per Il commissario Montalbano: lunedì 18 febbraio l'episodio trasmesso su Rai1, intitolato Un diario del '43 , è stato visto da 10 milioni e 150mila spettatori, con il 43,5% ...

Schwazer - doping : "L'inchiesta dimostrerà che ero pulito" : Sandro forse mi chiederebbe di provarci, ma chi ci assicura che non ritentino di farmi fuori? Guardo poco lo sport in tv, seguo lo sci e faccio il tifo per il mio amico Paris: quante grigliate ...

treni smart che recuperano energia. Con MyRailS è futuro prossimo : Roma, 19 feb., askanews, - La locomotiva E464-041, in servizio da dicembre 2018 sulle linee ferroviarie piemontesi, non è una locomotiva come le altre. A bordo ospita infatti un sistema di sensori che ...

Rifiuti Roma - tredici arresti per traffico illecito : anche tre dipendenti dell’Ama : tredici arresti domiciliari. Tra loro anche tre dipendenti dell’Ama, la municipalizzata del comune di Roma. Altre 10 raggiunte da obbligo di presentazione quotidiana all’autorità giudiziaria. Sono 23 le persone accusate a vario titolo di traffico illecito di Rifiuti, corruzione, furto aggravato e peculato nell’ambito di indagini sul Centro di raccolta Ama di Mostacciano. Le misure cautelari sono state emesse dal Tribunale di Roma su ...

Rifiuti Roma - tredici arresti per traffico illecito di rifiuti : anche 3 dipendenti Ama : tredici arresti domiciliari. Tra loro anche tre dipendenti dell’Ama, la municipalizzata del comune di Roma. Altre 10 raggiunte da obbligo di presentazione quotidiana all’autorità giudiziaria. Sono 23 le persone accusate a vario titolo di traffico illecito di rifiuti, corruzione, furto aggravato e peculato nell’ambito di indagini sul Centro di raccolta Ama di Mostacciano. Le misure cautelari sono state emesse dal Tribunale di Roma su ...

de Bertoldi - FdI - * cellula anarchica trentina : « Auspico che sia finalmente posta fine a questa area di impunità ed immunità » - : ... che era stato invece vergognosamente tollerato, e finanche coccolato, dalla politica sinistroide che governò il Trentino fino allo scorso autunno. Auspico, quindi, che sia finalmente posta fine a ...

Perché Non Mentire non si trova in streaming su Mediaset Play? : Canale 5 crede molto in Non Mentire, la nuova fiction che segna il nuovo corso della produzione seriale di Mediaset e che al debutto, domenica scorsa, ha registrato 3,6 milioni di telespettatori (15,48% di share). I temi fortemente attuali trattati, l'interpretazione di Alessandro Preziosi e di Greta Scarano e la regia di Gianluca Maria Tavarelli hanno fatto il loro dovere, suscitando curiosità ed attenzione dei telespettatori.A chi ne ha ...

"Mamma mi teneva ferma mentre lui mi stuprava : mi ha detto che sarebbe stato solo per quella volta" : "Mi teneva ferma. Mi diceva che sarebbe stato per una volta sola". Eliza - un nome di fantasia, per proteggere la sua identità - è la ragazza di 17 anni che è stata stuprata dal patrigno dopo essere stata drogata e tenuta ferma da sua madre, la sera del suo compleanno. Sia la madre che il compagno - provenienti dal Sud America - sono in stato di arresto, accusati di violenza sessuale di gruppo. La Stampa ha ricostruito ...

Champions League 2019 - Atletico Madrid-Juventus in tv : a che ora inizia e su che canale vederla in streaming : Domani sera, mercoledì 20 febbraio alle ore 21.00, si completeranno le gare d’andata degli ottavi di finale della Champions League di calcio: al Wanda Metropolitano di Madrid, stadio che ospiterà la finalissima della competizione, si sfideranno i padroni di casa spagnoli dell’Atletico Madrid e la Juventus. I Colchoneros hanno chiuso la fase a gironi al secondo posto alle spalle del Borussia Dortmund, mentre la Vecchia Signora ha ...

Diciotti - Crozza : “Salvini salvato da Conte - Toninelli e Di Maio : i tre moschettieri del reo. Rousseau? Hackerata da Fazio” : La prima parte della copertina di Maurizio Crozza, su Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, è dedicata alle votazioni sulla piattaforma Rousseau: “Salvini è stato salvato da Conte, Di Maio e Toninelli: i tre moschettieri del reo”. Video Rai L'articolo Diciotti, Crozza: “Salvini salvato da Conte, Toninelli e Di Maio: i tre moschettieri del reo. Rousseau? Hackerata da Fazio” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Montalbano - grande successo anche per il secondo episodio inedito : oltre 10 milioni davanti alla tv : Ancora un grande successo per Il commissario Montalbano: lunedì 18 febbraio l'episodio trasmesso su Rai1, intitolato Un diario del '43 , è stato visto da 10 milioni e 150mila spettatori, con il 43,5% ...

Diretta Chelsea Manchester Utd/ Risultato finale 0-2 - streaming video Dazn : ko Sarri! : Diretta Chelsea Manchester United: info streaming video Dazn della partita valida per gli ottavi di finale della FA Cup, oggi lunedi 18 febbraio 2019.