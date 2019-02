l' ACI ricorda il veronese che inventò il motore a scoppio

Claudio Baglioni ricorda Fabrizio Frizzi. 'Gli sarebbe piACIuto presentare Sanremo' : Ieri martedì 5 febbraio ha avuto inizio una nuova edizione del famoso ed importante festival di Sanremo che contiene ogni anno le migliori canzoni del nostro bel paese. Coincidenza vuole, che ieri fosse anche il compleanno del mai dimenticato Fabrizio Frizzi, deceduto quasi un anno fa ormai, il 26 marzo del 2018 a causa di un'emorragia cerebrale. Il conduttore del festival, Claudio Baglioni ha dedicato un commosso pensiero all'amico scomparso, ...

Omicidio RACIti - il Palermo lo ricorda nel 12esimo anniversario degli scontri a Catania : 12 anni dopo l'Omicidio dell'Ispettore capo della Polizia Filippo Raciti , morto durante gli scontri allo Stadio Massimino nel giorno del derby Catania-Palermo , la società rosanero ha voluto ...

Il Calcio Catania ricorda l’Ispettore Capo della Polizia di Stato Filippo RACIti : “Oggi ricorre il dodicesimo anniversario della tragica scomparsa dell’Ispettore Capo della Polizia di Stato Filippo Raciti, coraggioso difensore della legalità caduto il 2 febbraio 2007 nell’esercizio di un dovere interpretato come una missione. Il Calcio Catania ricorda il valoroso tutore dell’ordine e rivolge un affettuoso pensiero alla famiglia”. Questo il ricordo del Catania Calcio, pubblicato nella giornata di ...

Quattro mosse per creare una password forte e fACIle da ricordare : Il primo febbraio è il “Change Your password Day 2019”. E per l'occasione gli esperti di Kaspersky Lab hanno diffuso un'agile guida per creare password diverse per ogni servizio, efficaci ma facili da ricordare. “C'è molta confusione riguardo a cosa si debba intendere quando si parla di password ‘forte'”, spiega David Jacoby, ricercatore di Kaspersky Lab. “Molti siti web richiedono ora l'inserimento di sequenze complesse, composte da almeno otto ...

Se Valeria Marini ricorda l’amore con Jovanotti : «BACIa benissimo» : Valeria MariniValeria MariniValeria MariniValeria MariniValeria MariniValeria MariniValeria MariniValeria Marini Erano gli anni ’80, si conobbero in Sardegna. Lei lavorava in un locale, lui suonava come dj. Era prima del palco del Bagaglino, prima di Sono un ragazzo fortunato. Nel passato di Valeria Marini, 51 anni, c’è un flirt con Jovanotti, all’anagrafe Lorenzo Cherubini. La showgirl ne aveva già parlato nella casa del ...

Pozzallo col 'cuore' a Riace. Roy PACI ricorda l'impegno di Mimmo Lucano : Il primo cittadino ha ribadito che Pozzallo è città dell'accoglienza, in controtendenza ai proclami della politica nazionale di chiusura e di criminalizzazione delle differenze. Lo stesso cantante di ...

‘Non ricordatemi che il mio bambino è morto’. Il web e l’incapACItà di capire il dolore di chi soffre : Gillian Brockell è una video editor per il Washington Post e la sua è una denuncia che, nella polemica sulla tratta dei nostri dati online, per la prima volta va oltre e pone un problema di contenuto più che di forma. Aspettava un figlio, ha avuto un aborto. Ha sofferto. Ma Facebook&Co., dopo settimane, continuano a propinarle pubblicità per neomamme con annesse immagini di neonati e bambini. ”Lo so che voi sapevate che io ero incinta ...