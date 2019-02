Incertezza politica record nel mondo : gli effetti sulle Borse : L'indice «policy uncertainty» è sui massimi storici a livello globale, in Usa e in Cina, mentre per la Francia è al top dalle elezioni presidenziali del 2017 e per l'Italia dal 2016...

Ue - taglio record del Pil (+0 - 2%) : "Pochi investimenti e Incertezza politica" : Il nostro Paese fanalino di coda in Europa. Anche nel 2020 le prospettive sono di una crescita al rallentatore, a +0,8%. Moscovici: "In Italia non si vede l'espansione che era stata prevista"

Dombrovskis : Incertezza politica causa rallentamento economia italiana - : Il vicepresidente della Commissione Ue, intervistato da Sky Tg24, ha commentato le previsioni sullo stato dei conti italiani e sulla crescita prevista. "I rischi che avevamo prospettato si stanno ...

Zona euro - Moscovici : Incertezza politica bilancio Italia tra fattori rallentamento : Sul rallentamento dell'economia della Zona euro non hanno pesato soltanto fattori esterni ma anche interni al blocco, tra cui la forte incertezza sulla politica di bilancio in Italia.

Italia - Ue abbatte stima Pil - imputa gelata a Incertezza politica governo : La Commissione europea ha rivisto drasticamente al ribasso le previsioni di crescita per l'economia Italiana, imputando il recente rallentamento al peso dell'incertezza legata alle politiche economiche del governo e all'aumento dei costi di finanziamento. Dopo essere scivolata in recessione ...

Visco : "Incertezza su politica di bilancio non s'è dissipata" : L'economia globale sta rallentando, ma quello che sta accadendo in Italia va al di là della tendenza mondiale e in parte è anche colpa dell'esecutivo gialloverde che sta governando il Paese ormai da quasi 8 mesi. A riferirlo è il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, tra i partecipanti al convegno di Assiom Forex.Visco ha confermato che "le prospettive dell'economia italiana sono oggi meno favorevoli di un anno fa" e "sono gravate ...

Bankitalia - Visco : 'Ancora Incertezza su politica bilancio' : Tra queste debolezze, sottolinea il governatore, ''in primo luogo l'incertezza sulla crescita, oltre che sull'orientamento della politica di bilancio e sulla ripresa di un percorso credibile di ...

Visco : resta Incertezza sulla politica di bilancio - pesa lo spread alto : Secondo Visco, il rischio spread per l'economia italiana è ancora attuale, perché 'il premio per il rischio sulle obbligazioni pubbliche italiane, pari a 250 punti base nella media di questa ...

Bankitalia - Visco : "Ancora Incertezza su politica bilancio" : L'Itaila rallenta. "L'incertezza sulla politica di bilancio non si è dissipata" dice Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, nel suo intervento al 25esimo Congresso Assiom Forex. Come ricorda ...

Bce - Draghi : Incertezza geopolitica e protezionismo pesano su fiducia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Draghi : "L'Incertezza geopolitica alla base del rallentamento dell'economia" : Strasburgo. La ragione principale del rallentamento dell'economia è soprattutto "l'incertezza geopolitica", che "mette in discussione i pilastri su cui è stato costruito l'ordine post II Guerra mondiale, mette in discussione la Ue, ha a che fare con la ...