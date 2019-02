I 5 Stelle come li abbiamo conosciuti non esistono più

Come candidarsi alle Elezioni Europee con il Movimento 5 Stelle : Via alla ricerca di candidati per le Elezioni Europee per il Movimento 5 Stelle: sul Blog delle Stelle le istruzioni per partecipare alla selezione, che avverrà tramite la piattaforma Rousseau. C'è tempo dal 13 al 25 febbraio, poi toccherà al voto degli iscritti, attraverso la nuova funzione del portale.Continua a leggere

Abruzzo - il vignettista del Blog dei 5 Stelle : "Abruzzesi come arrosticini per Berlusconi. Idioti" : Ma come, l'italiano medio va bene solo quando vota Movimento 5 Stelle, mentre quando vota per qualcun altro è una pecora? Lo dice Mario Improta, in arte Marione, vignettista del Blog delle Stelle, su Facebook, poche ore dopo che le regionali hanno consegnato l'Abruzzo nelle mani del candidato del ce

Francesco Guccini scatenato contro il Movimento 5 Stelle : 'Parlano come i testimoni di Geova' : Ha anche partecipato a diversi film, famosa fu la sua interpretazione in ' Ti amo in tutte le lingue del mondo ' del 2005 con il celebre attore Leonardo Pieraccioni . Lorenzo Carbone

Francesco Guccini : "I 5 Stelle parlano come i testimoni di Geova. E sento aria di Weimar" : "Mi dà tristezza questo momento politico. Mi preoccupa l'andamento mercato, non per me ma per l'Italia. La recessione... Le cose non vanno bene e questo mi preoccupa. E anche la non lettura della gente e il crollo dei giornali, io sono per la carta". Francesco Guccini, ospite di 'Circo Massimo' su Radio Capital, non vuole parlare di politica, ma è evidente come il suo giudizio sul periodo che sta attraversando il paese non sia ...

Come sarebbero le città se fossero illuminate solo dalla luce delle Stelle : Tokyo Hong Kong San Francisco Chicago Shangai Los Angeles Hong Kong Parigi Shangai New York Parigi Rio De Janeiro AmsterdamChicago Parigi Come apparirebbero gli skyline e i monumenti delle più grandi metropoli del globo se fossero semplicemente illuminati dalla luce delle stelle? È ciò che ha provato a immaginare il fotografo Thierry Cohen nella serie Darkened Cities, un carosello di scatti raccolti in giro per il mondo, da Hong Kong a San ...

Siete diventati come la Lega! I No Tav scaricano i 5 Stelle : «Eccovi qui per il vostro capitano!», urla un uomo intabarrato. «Tornatevene a casa vostra», grida una ragazza tutta vestita di nero. Volano altre palle di neve in faccia agli agenti. Erano appena una sessantina gli attivisti No Tav che ieri mattina hanno sfidato la neve e le temperature gelide per manifestare contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in visita al cantiere dell'Alta Velocità in Val di Susa, nel comune di Chiomonte.La ...

Da Macron ai gilet gialli - come è cambiata la strategia dei Cinque Stelle in vista delle europee : L'obiettivo è trovare forme di organizzazione politica diverse da quelle tradizionali, capaci di rappresentare gli interessi delle componenti della società fino a oggi poco rappresentate e tutelate». ...

Come Pan di Stelle è diventato il brand di punta di Mulino Bianco : La notizia è stata data: il 9 gennaio ha debuttato sugli scaffali della grande distribuzione la crema spalmabile Pan di stelle di Mulino Bianco. Wired ha anche proceduto con la prova d’assaggio e di confronto con la Nutella, evidenziandone differenze e analogie. Non resta quindi altro che rispondere al quesito più strettamente di marketing, ovvero Come è arrivato il gruppo Barilla, attraverso la sua linea di prodotti da forno Mulino ...

Salvini : “Vogliamo essere primo movimento dell’UE - contratto con Kaczynski come con i 5 Stelle” : Una Europa sovranista, Salvini pronto a firmare un nuovo contratto di governo in Europa con Kaczynski Rafforzare i rapporti con Varsavia, il primo passo per formare un fonte sovranista in previsione del 26 maggio. E’ lo scopo del viaggio in Polonia di Matteo Salvini, che oggi ha incontrato Jaroslaw Aleksander Kaczynski, leader di Diritto e Giustizia (Pis), partito di maggioranza in Polonia. L’obiettivo: cambiare la maggioranza Ppe-Socialisti che ...

Ecco come si spostano le Stelle marine : Noi corriamo, loro rimbalzano. È così che le stelle marine avanzano lungo il fondale marino, alcune anche piuttosto velocemente, mentre finora tutti pensavamo fossero capaci solo di strisciare. Il segreto, ha scoperto un gruppo di scienziati della Bowdoin University, nel Maine, è in una fittissima rete di estroflessioni, simili a zampette, su tutta la superficie a contatto col fondale, cortissime ma capaci di sincronizzarsi in maniera ...

Astronomia : arriva il picco delle prime Stelle cadenti del 2019 - ecco come ammirare le Quadrantidi : Il 2019 inizia con le stelle cadenti di gennaio, lo sciame meteorico delle Quadrantidi, dette anche Bootidi in quanto sembrano sembrano irradiarsi a poca distanza dalla costellazione del Boote: il loro nome deriva da quello del Quadrante Murale, un’obsoleta costellazione cancellata dalle carte celesti e che si trovava tra le costellazioni di Ercole, Drago, Orsa Maggiore e Boote. Il picco è atteso tra il 3 ed il 4 gennaio, ed in genere ...