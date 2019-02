Rainbow Six Siege non riceverà una modalità battle royale

Tutti i dettagli di Burnt Horizon - la nuova stagione di Rainbow Six Siege : Durante il Six Invitational 2019, Ubisoft ha annunciato Tutti i dettagli della stagione 1 dell'anno 4 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Diamo un'occhiata da vicino al comunicato ufficialeL'operazione Burnt Horizon introduce un attaccante e un difensore reclutati direttamente dal plotone di mobilità della SASR australiana, Gridlock e Mozzie. Questi due nuovi operatori arrivano nel gioco con una nuova mappa, Outback, un omaggio alle solitarie ...

Rainbow Six Siege tra modifiche e nuovi operatori - indiscrezioni e certezze per la quarta stagione : Si prospetta un quarto anno decisamente interessante per Rainbow Six Siege, lo sparatutto tattico targato Ubisoft che è ormai pronto a una nuova svolta nella sua carriera. Come di consueto infatti il team di sviluppo si appresta a innestare cambi radicali all'interno del suo titolo, con modifiche che interesseranno il gameplay in svariate maniere, tra modifiche alle mappe di gioco e nuovi operatori che faranno progressivamente la propria ...

Ubisoft annuncia le edizioni per il quarto anno di Rainbow Six Siege - oltre a un weekend di gioco gratuito dal 14 al 17 febbraio : Tramite un comunicato, Ubisoft annuncia che Tom Clancy's Rainbow Six Siege sarà giocabile gratuitamente dal 14 al 17 febbraio. Per i nuovi utenti, il weekend gratuito sarà l'occasione perfetta per entrare nella community di Rainbow Six Siege. Inoltre, a partire da oggi e per l'intera durata del weekend gratuito, saranno disponibili una serie di sconti fino al 60%.Nel frattempo, Ubisoft ha anche annunciato maggiori dettagli sulle versioni ...

Ubisoft presenta con un trailer la mappa Outback di Rainbow Six Siege : Come segnala Eurogamer.net, Ubisoft ha offerto una prima occhiata a Outback, la nuova mappa di Rainbow Six Siege a tema Australia che sarà aggiunta ai contenuti della Stagione 1 dell'Anno 4.La Stagione 1, nota come Operation Burnt Horizon introduce la nuova mappa, nuovi operatori e molto altro. La mappa, secondo Ubisoft, è "un omaggio a tutte le polverose stazioni di servizio e motel che popolano le autostrade dimenticate del continente". ...

Rainbow Six Siege Stagione 4 in arrivo - primi dettagli su operatori e nuova mappa : L'arrivo del mese di febbraio per Rainbow Six Siege vuol dire che è giunto il momento di cominciare a pensare al futuro e alla prossima Stagione ludica e contenutistica. Dopo mesi di battaglie online al fine di migliorare la propria classificazione nelle partite competitive, arriverà a breve il nuovo reset, che livellerà nuovamente tutti i competitors al fine di garantire uno starting point ottimale per ogni giocatore. Chiaramente ogni nuova ...

Rainbow Six Invitational 2019 tra un montepremi di oltre €850.000 e diverse novità per Rainbow Six Siege : Ubisoft annuncia che una selezione delle sedici migliori squadre al mondo della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League si sfideranno per il titolo di Campione del mondo nell'edizione 2019 del Six Invitational. Il terzo anno del Six Invitational riunirà insieme appassionati, giocatori professionisti, sviluppatori e creatori di contenuti dall'11 al 17 febbraio a Montreal, in Canada, la città natale del gioco, per celebrare Tom Clancy's Rainbow Six ...

Rainbow Six Siege : Nuova patch in arrivo che bilancerà alcuni operatori : Ubisoft annuncia l’arrivo di un nuovo aggiornamento per Rainbow Six Siege, il quale sarà disponibile dal 5 Febbraio su PC e dal 6 Febbraio su Xbox One e PS4. L’aggiornamento bilancerà le abilità e le armi di alcuni operatori. A seguire maggiori dettagli. Rainbow Six Siege: I bilanciamenti in arrivo Operatore Caveira – Arma Luison Riduzione dei danni da 99 a 65 Dimensioni del caricatore ridotte da 15 a ...

Rainbow Six Siege : Wind Bastion - recensione : Entrato ufficialmente nel suo quarto anno d'attività, Rainbow Six Siege continua ad aggiornarsi e offrendo una pletora di motivazioni per essere giocato. Mentre si rincorrono le voci sul crollo dei ricavi generati nell'ultima parte del 2018, con alcuni analisti che arrivano addirittura a supporre che Siege potrebbe presto abbracciare la formula free-to-play, eccoci qui a trattare una nuova espansione che porterà la squadra Rainbow a visitare uno ...

Nuovi problemi Rainbow Six Siege - exploit concludono le partite già in fase di preparazione : La popolarità di cui gode Rainbow Six Siege è indubbiamente elevatissima. Lo sparatutto tattico targato Ubisoft si è infatti ritagliato un posto di assoluto rispetto all'interno del panorama videoludico mondiale grazie a dinamiche di gameplay assolutamente magnetiche, che hanno calamitato le attenzioni di milioni e milioni di giocatori in tutto il mondo, rendendolo di fatto uno dei titoli più giocati in assoluto, perno anche dell'industria degli ...

Rainbow Six Siege : in arrivo due nuovi operatori australiani? : Con l'imminente lancio dell'anno 4 di Rainbow Six Siege, sono in molti a domandarsi quali saranno le novità che verranno aggiunte. Secondo un recente leak, presto saranno inseriti nel popolare shooter online di Ubisoft 2 nuovi operatori australiani.Come riporta Gamingbolt, secondo un post apparso su ResetEra, la nuova coppia di operatori comprenderà Gridlock, descritto come un attaccante dotato di una specie di griglia laser che una volta ...