La Rai presenta in anteprima i video in 8k

Nasce il nuovo Espresso : la presentazione il 21 febbRaio al Teatro Argentina di Roma : Una seconda parte chiamata Idee, in cui troveranno spazio le battaglie e le polemiche culturali e le anticipazioni di costume, collocata al centro del giornale perché è una visione del mondo il ...

F1 – Presentazione Alfa Romeo - Raikkonen e Giovinazzi entusiasti : le prime sensazioni dei piloti da Barcellona : Le sensazioni di Raikkonen e Giovinazzi dopo aver svelato in pista a Barcellona la livrea della loro nuova Alfa Romeo C38 E’ stata presentata oggi in pitlane a Barcellona la nuova Alfa Romeo C38 che Giovinazzi e Raikkonen guideranno durante la stagione 2019 di F1. I piloti sono soddisfatti ed orgogliosi della livrea della macchina con la quale gareggeranno nel Mondiale 2019 che si appresta ad iniziare. “L’auto sembra ...

Il tempo è scaduto - l’Alfa Romeo Racing si mostra al mondo : Raikkonen e Giovinazzi presentano la nuova C38 [GALLERY] : L’Alfa Romeo Racing è l’ultima scuderia a presentare la propria monoposto, facendolo proprio a ridosso della prima giornata di test a Barcellona Comincia ufficialmente la stagione di Formula 1, scatta oggi la prima sessione di test del 2019, in programma fino a giovedì sul circuito di Barcellona. Proprio il tracciato del Montmelò è il teatro della presentazione dell’Alfa Romeo Racing, ultima scuderia a mostrare al mondo ...

Sanremo Young - Mahmood non si presenta dopo il trionfo al Festival : colpo durissimo per la Rai : Mahmood , il vincitore dell'ultimo Sanremo , non è stato bene e non si è presentato a Sanremo Young . L'artista era stato annunciato, insieme all'attore americano John Travolta, come uno degli ospiti ...

Venerdì 15 febbRaio : dalle 10.45 presentazione Ferrari : Domani, Venerdì 15 febbraio, su Sky Sport F1 e Sky Sport 24, appuntamento da non perdere con Speciale Race Anatomy – presentazione Ferrari. dalle 10.30, Fabio Tavelli e Federica Masolin condurranno lo studio d’eccezione che guiderà gli appassionati alla scoperta della nuova Rossa 2019. In collegamento da Maranello ci sarà Mara Sangiorgio per tutti gli […] L'articolo Venerdì 15 febbraio: dalle 10.45 presentazione Ferrari sembra essere il ...

Redmi Note 7 sarà presentato ufficialmente in India il 28 febbRaio : Redmi Note 7 sarà presentato in India il prossimo 28 febbraio. L'annuncio arriva direttamente dalla compagnia cinese attraverso un annuncio su Twitter L'articolo Redmi Note 7 sarà presentato ufficialmente in India il 28 febbraio proviene da TuttoAndroid.

F1 - orario presentazione Ferrari 2019. Il programma e come vederla in tv e streaming il 15 febbRaio : La lunga attesa sta per finire. La nuova Ferrari, che sarà ai nastri di partenza del Mondiale di Formula Uno 2019, verrà presentata ufficialmente domani, venerdì 15 febbraio, a partire dalle ore 10.45 sul tradizionale palcoscenico di Maranello. Dopo un lungo inverno di indiscrezioni sulle possibili novità della nuova versione della vettura guidata da Sebastian Vettel e Charles Leclerc (che ha preso il posto di Kimi Raikkonen sulla Rossa), gli ...

Xiaomi Mi 9 : presentazione il 20 febbRaio - stesso giorno dei Samsung Galaxy S10 : Xiaomi negli ultimi anni non è certo rimasta a guardare la concorrenza crescente degli altri produttori. L’azienda cinese fondata da Lei Jun ha esteso la sua popolarità ben oltre i confini cinesi, tanto da riuscire nel corso del 2018 a raggiungere in maniera più imponente il mercato europeo, entrando di diritto tra i principali produttori di smartphone in molti paesi. Il successo di Xiaomi è da ricercare nella qualità dei suoi ...

F1 – L’entusiasmo di Raikkonen alla vigilia dell’esordio in Alfa Romeo : “presentazione Ferrari? Inutile guardarla! Io come Valentino Rossi” : Dal compleanno di Valentino Rossi alla presentazione della Ferrari, Raikkonen motivato e carico per la nuova avventura in Alfa Romeo Giornata importantissima per la F1: oggi è stata svelata la nuova Mercedes W10 e si attende di scoprire ancora anche la nuova livrea di Red Bull e Racing Point. In concomitanza con la presentazione della nuova monoposto delle Frecce Argento, Giovinazzi e Raikkonen sono stati protagonisti a Balocco ...

IL COLLEGIO 3/ Primo test di ingresso : Nicole Rossi è la prima a presentarsi - 12 febbRaio - : Il COLLEGIO 3, anticipazioni oggi, 12 febbraio 2019, su Rai 2: ecco i dettagli su allievi, professori e tutto sulla nuova edizione

Ubisoft presenta con un tRailer la mappa Outback di Rainbow Six Siege : Come segnala Eurogamer.net, Ubisoft ha offerto una prima occhiata a Outback, la nuova mappa di Rainbow Six Siege a tema Australia che sarà aggiunta ai contenuti della Stagione 1 dell'Anno 4.La Stagione 1, nota come Operation Burnt Horizon introduce la nuova mappa, nuovi operatori e molto altro. La mappa, secondo Ubisoft, è "un omaggio a tutte le polverose stazioni di servizio e motel che popolano le autostrade dimenticate del continente". ...

Grey’s Anatomy 14 su La7 l’11 febbRaio presenta lo spin-off Station 19 - medici e pompieri di Seattle si incontrano : Prosegue la programmazione di Grey's Anatomy 14 su La7 l'11 febbraio, con due nuovi episodi in prima visione tv in chiaro. Il tredicesimo, in particolare, chiude la serata con l'introduzione dello spin-off di Grey's Anatomy, Station 19, serie drammatica di ABC dedicata ai pompieri dell'omonima stazione di Seattle che nella programmazione americana ha preso il posto in palinsesto di Scandal. Dopo il primo spin-off Private Practice, una nuova ...

Martina Franca : 'Attorno all'improvvisazione' - oggi presentazione Il programma di iniziative del presidio del libro a febbRaio : ... Admaiora edizioni, giovedì 21 febbraio ore 18.30 Sala degli uccelli- Palazzo Ducale- Mario Castellana presenta ' Cuori pensanti in filosofia della scienza ' , Castelvecchi, domenica 24 febbraio ...

Lo stato della biodiversità mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura : il 22 febbRaio la presentazione del rapporto : La FAO terrà un briefing per i media per presentare i risultati del rapporto sullo stato della biodiversità mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura, che sarà lanciato il 22 febbraio. Lo “stato della biodiversità mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura” è il primo rapporto in assoluto che analizzi lo stato delle piante, degli animali e dei microrganismi che sostengono il cibo e la produzione agricola ...