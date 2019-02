Fortnite | torna l' Infinity Blade e a breve sarà introdotto il Driftboard

Terremoti e tornado incombono nella stagione 8 di Fortnite? : Stando alle ultime scoperte dai dataminer, riporta Fortniteintel, tra i file della patch 7.40 del gioco possiamo trovare immagini, modelli e file audio inerenti a fenomeni naturali quali Terremoti e trombe d'aria.Stando alle indiscrezioni dunque sembra proprio che la Season 8 del gioco sarà caratterizzata da una serie di disastri naturali, probabilmente inerenti alla guerra in corso tra il Re di Fuoco e il Re di Ghiaccio.Possiamo vedere in ...

eSports : si ritiene che Epic Games possa inaspettatamente far tornare il Cubo di Fortnite sull’isola : Vi ricordate di Kevin, il Cubo di Fortnite? Se ve lo siete già dimenticato state tranquilli, perché Epic Games potrebbe avere in programma un suo inaspettato ritorno. Alcuni giocatori confermano delle teorie, affermando di averlo intravisto. Ecco gli indizi! Il Cubo di Fortnite ritornerà! Credits: www.italiaeSports.com Come potete vedere, questo giocatore stava spaparanzato quando, a un certo punto, si è reso conto della scoperta! Dietro di ...

Tornano i 14 giorni di Fortnite - sfide di nuovo disponibili : i dettagli : Gli ultimi giorni sono stati indubbiamente travagliati per Fortnite. Il Battle Royale di Epic Games ha dovuto infatti affrontare un'ondata di critiche subito dopo la chiusura dei 14 giorni di Fortnite, l'evento che in sostanza ha tenuto compagnia agli utenti nel corso delle festività natalizie con sfide sempre diverse giorno per giorno. Il motivo della furia della community risiede in una errata comunicazione operata da Epic Games in merito ...

Fortnite : il Cubo Viola Kevin sta per tornare? I giocatori segnalano nuovi avvistamenti : Stando a quanto riportato da Dexerto, i giocatori di Fortnite sono convinti di aver individuato il ritorno del misterioso Cubo Viola, altrimenti noto come "Kevin", nella schermata della lobby del gioco.Kevin è stata l'attrazione principale sulla mappa durante la Stagione 5 e la Stagione 6. Alla fine, come saprete, il Cubo si è distrutto in un'esplosione alla fine della sesta stagione.Da allora, si presume che Kevin sia completamente sparito, ma ...