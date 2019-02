Un pilota virtuale ha battuto un pilota di Formula 1 vero Su una pista vera

agi

(Di domenica 17 febbraio 2019) Undi sim racing, le gare automobilistiche che invece di essere sull'asfalto si svolgono in modograzie a simulatori e software online, ha sconfitto un exdi1 e campione diE in una gara, in. A compiere l'impresa, la prima di questo genere, è stato un ragazzo italiano di 23 anni: si chiama Enzo Bonito, vive a Reggio Emilia e la sua vittoria ha fatto il giro del mondo: ne hanno parlato Top Gear, South China Morning Post e il Guardian. “È stata un'emozione unica, quando sono sceso inper le prove ho visto che andavo veloce come gli altri piloti, così ho cominciato a prendere confidenza”, racconta Bonito all'Agi.del team Red Line da sette anni, nel 2018 ha preso parte anche al mondiale di F1 Esports correndo per la McLaren dove ha chiuso al dodicesimo posto, unico degli italiani in competizione.A fine gennaio è volato in ...