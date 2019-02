Ti amo | Luigi scritto sui muri della cattedrale | il sindaco | Luigi | hai

AMMINISTRATIVE A BROLO 2019 Ne parliamo con Pierluigi Gammeri : Per le contrade vanno messe in atto azioni in grado di stimolare e strutturare un'economia del paesaggio che permetta loro di partecipare attivamente all'offerta turistica del paese. Abbiamo ...

Trani - scrive frasi d’amore sulla cattedrale. Il sindaco : “Luigi - hai una fidanzata idiota” : “Luigi ti amo” e “Amore mio”, le scritte comparse su una parete della chiesa romanica di Trani. Il sindaco Amedeo Bottaro ha scritto su duro post su Facebook rivolgendosi al destinatario del messaggio: “Hai una fidanzata idiota che non sa minimamente in che guaio si è cacciata con questa porcata. Luigi avvisala, per cortesia, e convincila a ripulire tutto e subito prima che sia troppo tardi”.Continua a leggere

Trani - "Ti amo Luigi" sul muro della Cattedrale. Il sindaco : "Fidanzata idiota e nei guai" : Una scritta, anche se d'amore, in vernice rossa e sulla cattedrale romanica di Trani ha scatenato l'ira del sindaco della città, Amedeo Bottaro. La cattedrale di San Nicola Pellegrino , principale ...

Luigi Di Maio : "Il governo va avanti - in Abruzzo paghiamo l'astensione" : "Il governo va avanti". Lo assicura il leader politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio, in un colloquio con il Corriere della sera nel quale analizza il risultato delle Regionali in Abruzzo.Una distinzione tra il comportamento del Movimento in termini di risultato elettorale alle Politiche rispetto alle Amministrative va fatta.Nella disamina del risultato, da parte del vicepremier M5S, pesa chi non è andato a votare:Un dato ...

Luigi Di Maio contro Bussetti : “Si scusi - siamo noi del governo a doverci impegnare di più” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio torna sulle dichiarazioni del ministro dell'Istruzione sugli insegnanti del Sud che avrebbero solo bisogno di maggiore impegno: "Bussetti dovrebbe chiedere scusa e fare un po' di autocritica, perché noi che siamo al governo dovremmo impegnarci di più".Continua a leggere

Luigi Di Maio : "O tagliamo lo stipendio ai parlamentari o sarà un problema stare nella maggioranza" : Luigi Di Maio, in campagna elettorale in Abruzzo annuncia che nei prossimi giorni il Movimento 5 stelle depositerà una proposta di legge per diminuire gli stipendi ai parlamentari. Nelle sue parole quella che sembra una minaccia all'alleato di governo: "Martedì o mercoledì vi faccio un regalo: depositiamo la proposta di legge che taglia lo stipendio a tutti i parlamentari. O si approva entro aprile in Senato o per noi ...

Diciotti - Luigi Di Maio : “Siamo contro l’immunità - ma quello di Salvini è un caso specifico” : Di Maio non chiarisce come ha intenzione di votare il M5S: "Noi siamo sempre stati contro l'immunità, questo è un caso specifico, i senatori della Giunta hanno la mia totale fiducia. Tutte le volte che qualcuno ha scommesso sulla caduta del governo, la scommessa è stata vinta da noi e persa dagli altri, su questo non ho nessun problema e preoccupazione".Continua a leggere

Luigi Di Maio - il retroscena : "Allora finisce qui". Il clamoroso sfogo contro Salvini : crisi di governo? : Una incontrollata escalation di tensione, culminata nel diktat di Luigi Di Maio. Sulla Tav il governo di Lega e M5s rischia l'osso del collo e la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo (a riempirlo il rebus sì/no al processo sulla Diciotti) la visita di Matteo Salvini al cantiere di Chiomo

M5s e Luigi Di Maio - pagliacciata sul processo a Matteo Salvini : 'Abbiamo cambiato idea' - perché sono finiti : Lo scacco matto non è più una ricostruzione giornalistica, ma la realtà dei fatti. Si parla della mossa con cui Matteo Salvini ha fregato il M5s , sempre più vicino al collasso. Il contesto è quello ...

