Deputati M5S contestati a Taranto | Traditori | ci avete preso in giro

Rdc : Palermo - i Deputati M5S presentano la misura ai cittadini : Palermo, 16 feb. (AdnKronos) - Il M5S presenta il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 a Palermo. Si svolgerà oggi alle 16, presso l'Hotel Casena dei Colli, sito in via Villa Rosato 20/22 a Palermo, la presentazione di Reddito di Cittadinanza e Quota 100 nel capoluogo siciliano da parte dei portavoce

Procura europea - nessun italiano in corsa. Bonafede : “Incomprensibile”. EuroDeputati M5S : “Tajani riapra procedura” : Il nuovo Procuratore europeo non sarà un italiano. Nella short list presentata al Parlamento europeo e al consiglio dell’Unione europea ci sono infatti solo tre nomi e non cinque come previsto in origine: il francese Jean François Bohnert, il tedesco Andreas Ritter, la romena Laura Codru?a Kövesi. Un trio di nomi che fa scendere sul piede di guerra il Movimento 5 stelle: dal ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, agli Eurodeputati ...

Camera - M5S bacchetta i suoi Deputati : niente corse - dall'aula si esce composti : I vertici grillini bacchettano i deputati indisciplinati che dopo l'ultimo voto in aula, presi dalla fretta, si sono precipitati fuori dall'emiciclo. 'dall'aula si esce in maniera ordinata', questo il ...

Mail di Carla Ruocco (M5s) : "Mi avete riservato un posto tra le autorità?" - l'ironia degli altri Deputati : Prima di accettare l'invito a un evento alla Camera sulla Shoah, Carla Ruocco, deputata 5 stelle ha chiesto (o meglio, ha fatto chiedere) se le fosse stato riservato un posto tra le autorità. "Per la Presidente On. Carla Ruocco è stato riservato un posto tra le autorità? Gradirei essere informato al (segue numero di telefono)", è la risposta, inviata via Mail, all'invito al convegno "Trasmettere ed insegnare la Shoah ...

Sicilia : slitta esame finanziaria all'Ars - M5S 'Interessi isola dopo quelli dei Deputati' : Palermo, 10 gen. (AdnKronos) - "Ancora una volta gli interessi della Sicilia e dei Siciliani vengono messi in secondo piano rispetto a quelli della maggioranza. Gli azionisti del governo Musumeci, evidentemente, per dare l’ok alla finanziaria vogliono capire cosa potranno ottenere in sede di collega

Bari - 3mila agricoltori in gilet arancione protestano contro il governo. Deputati M5S : “Chiediamo scusa” : Indossano gilet (arancioni), ma la loro è una manifestazione pacifista, molto diversa da quella che si sta consumando in Francia. Sono più di 3mila gli agricoltori e gli olivicoltori pugliesi che hanno invocato interventi seri e concreti da parte del governo e della regione per il rilancio del settore. Si sono ritrovati questa mattina a Bari nel piazzale dello stadio San Nicola con 150 trattori per sfilare nel centro del ...

M5s - espulsi i senatori De Falco e De Bonis e i Deputati Valli e Moi : Epurazione nel Movimento 5 stelle dopo la manovra. Il collegio dei probiviri dei 5 stelle ha espulso i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, e gli eurodeputati Marco Valli e Giulia...

M5s - espulsi i senatori De Falco e De Bonis e i Deputati Valli e Moi : Il collegio dei Probiviri del M5S ha espulso dal Movimento i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, e gli eurodeputati Marco Valli e Giulia Moi. Lo comunica il blog delle Stelle in un...