Tampona un' auto e la fa uscire di strada | identificato il pirata

Monza : ubriaco Tampona e aggredisce un automobilista e poi i vigili - arrestato : ubriaco, ha provocato un incidente e se l'è presa con l'automobilista che ha tamponato e con gli agenti della polizia locale intervenuti. E' accaduto domenica 3 febbraio a Monza, attorno alle 20.30 ...

Vercelli - incidente in autostrada per lo juventino Douglas Costa : con la sua Jeep Tampona una Punto - illeso : Lo scontro a Santhià, il centrocampista bianconero tornava in mattinata da Milano. L'altro automobilista all'ospedale in codice giallo

Tampona l'auto dell'ex e poi la incendia con lei dentro : Torino, 4 feb., askanews, - Ha Tamponato l'auto della ex fidanzata e poi ha dato fuoco al mezzo con lei dentro. E' successo a Vercelli, nella zona commerciale. Protagonista della vicenda un 50enne, ...

Vercelli - Tampona auto della ex e poi la incendia con lei dentro : Torino, 4 feb., askanews, - Ha tamponato l'auto della ex fidanzata e poi ha dato fuoco al mezzo con lei dentro. E' successo a Vercelli, nella zona commerciale. Protagonista della vicenda un 50enne, ...

Vercelli - Tampona auto della ex e poi la incendia con lei dentro : Torino, 4 feb., askanews, - Ha tamponato l'auto della ex fidanzata e poi ha dato fuoco al mezzo con lei dentro. E' successo a Vercelli, nella zona commerciale. Protagonista della vicenda un 50enne, ...

Tampona autobus - guardia giurata muore sul colpo : Chieti - Un uomo di 48 anni di Ortona è morto questa mattina verso le 8 in un Tamponamento verificatosi lungo la strada statale 16 nel territorio di Ortona. L'uomo, una guardia giurata, alla guida di una Fiat Multipla, ha Tamponato un autobus di Tua era fermo ad una fermata per far salire i passeggeri. Nell'impatto il conducente dell'auto,che era solo a bordo del mezzo, è deceduto sul colpo. Sul posto, in territorio di ...

Bologna - Carlotta muore a 21 anni : schiacciata nella sua auto nel Tamponamento a catena sull'A14 : Un tragico incidente ha tolto la vita a Carlotta Monti, 21 anni, studentessa di Medicina dell'Università di Ferrara. La ragazza abitava con la famiglia a Fiorentina, nel bolognese....

Carlotta - 21 anni - muore schiacciata nella sua auto in un Tamponamento a catena sull'A14 : Un tragico incidente ha tolto la vita a Carlotta Monti, 21 anni, studentessa di Medicina dell'Università di Ferrara. La ragazza abitava con la famiglia a Fiorentina, nel bolognese....

GR : si ferma per prendere a bordo autostoppista - Tamponato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Carlotta - 21 anni - muore schiacciata nella sua auto in un Tamponamento a catena sull'A14 : Un tragico incidente ha tolto la vita a Carlotta Monti , 21 anni, studentessa di Medicina dell'Università di Ferrara. La ragazza abitava con la famiglia a Fiorentina, nel bolognese. Impegnata anche ...

Valsugana - maxiTamponamento di 50 auto per il ghiaccio : 16 feriti. Il video dopo l’incidente coi veicoli nella scarpata : Una cinquantina di auto coinvolte, 16 feriti di cui due in gravi condizioni. Lungo la statale 47 Valsugana, in Trentino, all’altezza di Borgo Valsugana, si è verificato questa mattina un maxi incidente causato dal ghiaccio. Gli automobilisti hanno perso il controllo di auto e camion, tanto che alcune vetture sono finite nella scarpata a fianco della carreggiata. La strada è stata chiusa per diverse ore (è stata riaperta nel primo ...

Valsugana - maxi Tamponamento per il ghiaccio : coinvolte 50 auto - la Croce Rossa allestisce tendopoli per i feriti : Un maxi tamponamento che ha coinvolto 50 veicoli sulla Strada statale 47 Valsugana tra le località di Primolano (Vicenza) e Grigno (Trento). La dinamica è al vaglio delle forze...

Ghiaccio in Valsugana. Cinquanta auto si Tamponano : Un maxitamponamento che ha coinvolto una cinquantina di veicoli ha bloccato per tutta la mattinata la Strada Statale 47 della Valsugana tra il Trentino e il Veneto. L'incidente è avvenuto tra le località di Primolano e Grigno, nel territorio di Cismon del Grappa (Vicenza) ed è stato causato dal ghia

Giussano - Tamponamento fra quattro auto : Valassina ancora in tilt : quattro auto si sono tamponate all'altezza della uscita di Giussano della Valassina in direzione Lecco. Una persona è stata estratta da un'auto dai vigili del fuoco. Traffico in tilt e Valssina chiusa.