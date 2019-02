Spazio | il Broglio Space Center fa un nuovo upgrade

meteoweb.eu

(Di sabato 16 febbraio 2019) Da qualche settimana la “skyline”deldi Malindi si è arricchita di ungrande sistema d’antenna in banda S: MLD-2B.Servirà a dare il cambio alle antenne esistenti ormai anziane ma soprattutto a dare supporto ai lanciatori che verranno: Ariane 6, Falcon Heavy e altri ancora che non abbandonano la banda S ma che tendono a richiedere alle stazioni di terra più risorse di quante ne chiedevano in passato.L’antenna, che ha un diametro di 13,6 metri, è stata costruita dalla VIASAT di Atlanta/Georgia/USA e installata dal consorzio I4SB che, per questa attività, vede il coinvolgimento di Telee Vitrociset del gruppo Leonardo.Nei prossimi mesi il sistema d’antenna raggiungerà la piena operatività e le sue capacità saranno estese alla banda X, utile sia nel campo delle missioni scientifiche che di osservazione della ...