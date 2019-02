Serie B | il Benevento vola Perugia | 1-0 a Carpi | pari a Padova

Serie B - Benevento-Pescara anticipata alle 18 : MILANO - Variazione d'orario per Benevento-Pescara . La gara della settima giornata del campionato di Serie B , infatti, prevista originariamente per le 21.00 di martedì 26 febbraio è stata anticipata ...

Diretta Salernitana Benevento / Streaming video Rai : Massimo Coda sarà il grande protagonista? - Serie B - : Diretta Salernitana Benevento Streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby campano di Serie B, per la 23giornata.

Salernitana-Benevento : diretta streaming e tv - dove vederla | Serie B : Salernitana-Benevento: diretta streaming e tv, dove vederla | Serie B La 23esima giornata di Serie B apre con l’anticipo di venerdì 8 Febbraio alle ore 21:00 che vedrà impegnate allo stadio Arechi di Salerno, Salernitana e Benevento. Partita importate per le due squadre che in questo momento devono accumulare più punti possibile per guadagnarsi la promozione. Salernitana che dopo la sconfitta in casa contro il Lecce per 1-2 si trova ...