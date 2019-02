tuttoandroid

: PowerUp Toys sta motorizzando più veicoli di carta e rilascerà OKO Multi View entro la fine dell’anno - TuttoAndroid : PowerUp Toys sta motorizzando più veicoli di carta e rilascerà OKO Multi View entro la fine dell’anno -

(Di sabato 16 febbraio 2019), produttore di un kit per motorizzare gli aeroplani dicontrollabili da smartphone, è presente alla Toy Fair 2019 con tre nuovi gadget per il tempo libero. L'azienda dispone di una versione aggiornata del suo popolare kit aereo con doppie eliche, un nuovo kit che può motorizzare altridie un accessorio che può trasformare uno smartphone in un visore per la realtà aumentata.L'articolostapiùdiOKOla fine dell’anno proviene da TuttoAndroid.