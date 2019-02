Pagelle Cagliari-Parma 2-1 | highlights e tabellino del match VIDEO

Gazzetta Milan-Cagliari - le Pagelle : Piatek incontenibile - gioia Paquetá : NEWS MILAN Voti altissimi per il Milan dopo la vittoria sul Cagliari, e senza nessun bocciato questa volta. La Gazzetta dello Sport premia in particolare Krzysztof Piatek , ancora una volta protagonista e migliore in campo per il Diavolo . >> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan , CLICCA QUI << Voto 7.5 ...

Pagelle Milan-Cagliari 3-0 - highlights e tabellino del match : Pagelle MILAN CAGLIARI – Il Milan si conferma essere in un gran momento. Per i rossoneri infatti stasera è arrivata una vittoria mai in discussione sul Cagliari. A San Siro, davanti al proprio pubblico, per la formazione schierata dal tecnico Gennaro Gattuso sono dunque giunti altri tre punti e quindi la ripresa del quarto posto […] L'articolo Pagelle Milan-Cagliari 3-0, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Milan-Cagliari 3-0 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/24 Spada/LaPresse ...

Pagelle Milan-Cagliari - highlights e tabellino del match : Pagelle MILAN CAGLIARI Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Milan e Cagliari, match in programma domenica sera e valido per la 23^ giornata di Serie A. Pochi dubbi per Gattuso, il quale confermerà il solito 4-3-3. Sulla destra Calabria dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Conti per il ruolo di terzino destro. Al centro […] L'articolo Pagelle Milan-Cagliari, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio ...

Cagliari-Atalanta 0-1 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/19 Alessandro Tocco/LaPresse ...

Pagelle Cagliari-Atalanta 0-1 - highlights e tabellino del match : Pagelle CAGLIARI ATALANTA – Tante novità per Maran dal primo minuto. Fuori Joao Pedro dentro Deiola dal 1′. Parte forte l’Atalanta subito padrona del gioco e della manovra. Al 9′ ci prova Gomez, ma la su conclusione termina tra le braccia di Cragno. Al 12′ Faragò prova il jolly da 40 metri, tiro a lato […] L'articolo Pagelle Cagliari-Atalanta 0-1, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Pagelle Cagliari-Atalanta - highlights e tabellino del match : Pagelle CAGLIARI ATALANTA – La sfida dei bomber questa sera andrà in scena in Sardegna, sarà la sfida di Zapata contro Pavoletti, due bomber di razza del nostro campionato. Non sarà una partita facile per la squadra di Gasperini che vuole proseguire la striscia di vittorie anche contro il Cagliari. Il blitz infrasettimanale di San […] L'articolo Pagelle Cagliari-Atalanta, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Pagelle Sassuolo-Cagliari 3-0 - highlights e tabellino del match : Pagelle SASSUOLO CAGLIARI 3-0 – La prima senza Boateng è felice per De Zerbi e il suo Sassuolo. I neroverdi, che in settimana hanno salutato il loro miglior giocatore in rosa, battono per 2-0 il Cagliari in casa e si portano a due distanze dal sesto posto in classifica ora occupato dalla Lazio. Gli emiliani […] L'articolo Pagelle Sassuolo-Cagliari 3-0, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Sassuolo-Cagliari 3-0 : Pagelle e tabellino : Sassuolo-Cagliari, 21ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Sassuolo-Cagliari 3-0 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/22 Massimo Paolone/LaPresse ...

Pagelle Sassuolo-Cagliari - highlights e tabellino del match : Pagelle SASSUOLO CAGLIARI Sassuolo e Cagliari domani in campo per il primo dei tre anticipi della 21esima giornata di Serie A. Le due squadre si sfideranno per la decima volta: la prima risale a poco piu’ di cinque anni fa. Lo storico degli scontri tra le due squadre vede 9 partite giocate, di cui 2 vinte […] L'articolo Pagelle Sassuolo-Cagliari, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Cagliari-Empoli 2-2 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/22 Alessandro Tocco/LaPresse ...

Pagelle Cagliari Empoli 2-2 : highlights e tabellino del match : Pagelle Cagliari Empoli- Partita combattuta già dalle prime fasi di gioco. Cagliari in campo con il solito 4-3-1-2, Birsa in campo dal 1′. Negli ospiti confermata la coppia offensiva Caputo-Zajc. Empoli compatto e allacciato in fase difensiva, Cagliari subito propositivo già nei primi 10 minuti di gara. Al 11′ prima occasione gol in favore dei […] L'articolo Pagelle Cagliari Empoli 2-2: highlights e tabellino del match proviene ...

Pagelle Cagliari Empoli : highlights e tabellino del match : Pagelle Cagliari Empoli- Tutto pronto per il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Empoli, match valido per la 20^ giornata di Serie A. Cagliari pronto a mettere il piede sull’acceleratore e tentare di metter mano ai tre punti per allontanare in maniere definitiva lo spettro retrocessione. Maran si affiderà al solito 4-3-1-2, con Birsa […] L'articolo Pagelle Cagliari Empoli: highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...