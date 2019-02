M5S ritira taglio pensione sindacalisti

Rinvio per il taglio alle pensioni dei sindacalisti. M5S ritira la proposta : ROMA - Non arriverà, almeno per il momento, il taglio alle pensioni dei sindacalisti. Il Movimento 5 Stelle ritira l'emendamento al 'decretone' all'esame della commissione Lavoro del Senato, ...

Salta il taglio alle pensioni dei sindacalisti - M5S ritira l'emendamento al Decretone : Non arriverà, almeno per il momento, il taglio alle pensioni dei sindacalisti. Il Movimento 5 Stelle ha ritirato l'emendamento al Decretone all'esame della commissione Lavoro del Senato. La misura, annunciata dal vicepremier Luigi Di Maio, è uno dei cavalli di battaglia dei pentastellati.La proposta, che aveva avuto anche l'alt della commissione Bilancio per mancanza di copertura, prevedeva di rivedere il conteggio dei contributi ...

Balneari - M5S ritira emendamento : ‘Non ci sarà condono. Faccia passo indietro anche la Lega’. Raggi : ‘Via mani da Ostia’ : Il M5s ha deciso di ritirare l’emendamento che di fatto garantiva una sanatoria per gli stabilimenti Balneari con procedimenti in corso. E ora si appella al Carroccio perché tolga anche il suo. Entrambe le richieste di modifica sono state presentate al decreto Semplificazioni in discussione in Senato in questi giorni e prevedono, tra le altre cose, che siano sospesi “i contenziosi amministrativi e il blocco delle procedure di ...

M5S costretto alla retromarcia. Ritira l'emedamento che avrebbe sanato i contenziosi dei balneari fuori legge : Un errore di valutazione. Una proposta al decreto Semplificazioni presentata in buonafede ma dai risvolti pericolosi. Così il Movimento 5 Stelle giustifica la retromarcia plateale che si è trovato costretto a compiere. Una giravolta che si vuol far passare sottoforma di "svista" che, se approvata, sarebbe diventata una sanatoria bella e buona nei confronti di quei titolari di concessioni balneari che hanno conteziosi amministrativi ...

Referendum propositivo - Salvini : “Quorum? Ritirato emendamento per lasciare libero Parlamento. C’è ok del M5S” : Il quorum sul Referendum propositivo? “C’è pieno accordo tra la Lega e il Movimento 5 stelle: sarà il Parlamento a decidere”. Così taglia corto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine della conferenza stampa sulla violenza fuori e dentro gli stadi. “Abbiamo Ritirato gli emendamenti proprio per lasciare libero il Parlamento di decidere e sono convinto che deciderà in maniera saggia”, ha concluso il ...