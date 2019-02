Ultimo Non ho saputo gestire le pressioni ma non sono razzista

Sanremo - giuria di adolescenti vota Ultimo ma lui non ritira il premio : Quest'anno per la prima volta a Casa Sanremo è stata creata la giuria degli adolescenti, composta da 170 ragazzi di tutte le regioni italiane, di età compresa tra gli 11 e i 22 anni, coordinati da ...

Ultimo - la confessione sui cantanti 'di nicchia' che non sopporta : 'Mi stanno sulle p***' : Ultimo, secondo classificato al 69° Festival della canzone italiana di Sanremo, si toglie qualche sassolino dalle scarpe e si racconta a cuore aperto in una lunga intervista concessa al settimanale 'Chi', dove tra le altre cose ha parlato anche di quegli artisti che fanno musica e che tuttavia proprio non riesce a sopportare. Un'intervista fiume dove il cantante ha parlato anche della sua relazione finita da poco e che l'ha reso nuovamente ...

Ultimo : "Non sopporto chi fa l'artista di nicchia. Io scrivo canzoni per far sentire meno sole le persone" : Passa il tempo e passano lentamente anche le polemiche sul Festival di Sanremo. Alla fine della kermesse è stato sicuramente Ultimo il mattatore delle grandi discussioni. Il cantante romano, dopo l'iniziale rifiuto, ha accettato l'invito di Fiorello e sta mettendo una pietra sopra questo Festival. Sulle pagine di Chi, racconta il suo successo che gli è costato tanto sul piano sentimentale:Penso che sarà difficile per me ...

Perché difendo Ultimo (e perché mi sono incazzata quando non mi hanno dato la lode) : Era già tutto scritto nella sua canzone, riassunto in un "Ti senti solo perché non sei come appari". Ma non lo abbiamo capito. Di Ultimo non ci abbiamo mai capito niente, sempre troppo presi dalla velocità di questo mondo che ci sbatte in faccia solo numeri, biglietti venduti, classifiche, interviste di due minuti scarsi con quelle tre domande banali ed inutili per tutti, per me giornalista, per te artista. Pagelle e voti, giudizi e ...

L'Ue non aspetta l'Italia : il 26 maggio il Belpaese vota fino alle 23 - Ultimo tra gli Stati. Ma già alle 20 si sapranno i risultati degli altri : L'Europa non aspetta l'Italia. Sai che novità, si potrebbe obiettare. Ma il punto che è gli altri Stati dell'Unione non aspetteranno l'Italia nemmeno la sera del 26 maggio, data delle elezioni europee 2019. Mentre gli italiani saranno ancora a votare - perché nel Belpaese i seggi chiudono alle 23, ultimi in tutta Europa - la stragrande maggioranza degli altri paesi membri avrà già finito. L'Austria, per dire, ...

Corona scrive una lettera a Ultimo : “Quando mi dedicò una canzone non ho riconosciuto il suo talento ‘cazzuto’. Facchinetti? Forse è in pieno conflitto di interessi” : Nel nuovo numero di Chi in edicola questa settimana, Fabrizio Corona scrive una lettera a Ultimo. “Sono dalla sua parte, è andato contro il sistema, contro i giornalisti che, attenzione, non sono una casta inattaccabile”, si legge. E ancora, l’ex re dei paparazzi si complimenta con Ultimo per la sua determinazione e scrive: “Oggi mi mangio le mani perché per primo ho conosciuto un talento così “cazzuto”, che ...

Mahmood parla di Sanremo e di Ultimo : “Non me ne frega niente” : Festival di Sanremo 2019: Mahmood rompe il silenzio sulle polemiche Il Festival di Sanremo 2019 si è chiuso sabato scorso. A distanza di diversi giorni dalla fine della kermesse canora, le polemiche non si sono spente. La vittoria di Mahmood, agevolata dal voto dei giornalisti e della giuria di qualità, continua a far discutere, scatenando i dibattiti nei salotti televisivi. Intervistato dal settimanale Chi, Mahmood ha detto la sua, ...

Benedetta e Stefano - Dasha non sta in silenzio : polemica sull’Ultimo messaggio : Dasha non sta più zitta! Ora risponde a chi parla ancora di Stefano, Benedetta e di quello che è successo al Gf Vip Un grande punto interrogativo sul rapporto di Benedetta Mazza e Stefano Sala. Se c’è chi è pronto a scommettere che i due si siano messi insieme dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, […] L'articolo Benedetta e Stefano, Dasha non sta in silenzio: polemica sull’ultimo messaggio proviene da Gossip e Tv.

Sanremo - Anna Foglietta spara sul Festival : «Alcuni sketch imbarazzanti - Bisio non è riuscito a sbloccarsi. Ultimo? Deve stare molto calmo» : Anna Foglietta Foglietta al vento. Terminato il Festival di Sanremo 2019, Anna Foglietta si è lanciata al volo sulle polemiche, senza risparmiare nessuno (eccezion fatta per Claudio Baglioni). Se durante il DopoFestival da lei condotto l’attrice vi era sembrata sopra le righe e desiderosa di farsi notare, consolatevi: in quel frangente si era pure trattenuta. Intervenendo stamane su Radio Capital, ha infatti raccontato la propria ...

Ultimo arrabbiato per il risultato del Festival : non posa per la copertina di Sorrisi : Il cantante Ultimo, che si è posizionato secondo sul podio di Sanremo, ha rifiutato di farsi immortalare sulla consueta copertina di TV Sorrisi e Canzoni post-Festival. L'artista sarebbe dovuto comparire sul giornale assieme ai suoi colleghi, il trio Il Volo, e il primo classificato Mahmood. La redazione ha contattato il cantante, ma pare che quest'Ultimo, in preda alla rabbia per il risultato finale, abbia dato un pugno alla parete. Il ...

Sanremo - Ultimo Non si presenta per la foto : "Ha tirato un pugno e si è fatto male" : Questa edizione del Festival di Sanremo si è ormai conclusa da qualche giorno, ma le polemiche sembrano non volersi placare. In particolare, è il nome di Ulimo che tiene banco nei salotti. Il cantante,...

Mahmood non va all'Eurovision Song Contest?/ "Dobbiamo pensarci!" - poi risponde ad Ultimo in maniera perfetta : Mahmood non partecipa all'Eurovision Song Contest? Ecco le sue dichiarazioni contro le critiche e la polemica sollevata da Ultimo.

Rabbia e sfogo del deluso Ultimo «Non è il Festival scelto dal popolo» : SANREMO Scuro in volto. E ci sta. Dopo che per un mese tutti hanno detto a Ultimo che sarebbe stato il vincitore, la delusione era evidente. Il cantautore è rimasto paralizzato all'annuncio della ...

Il cantante Ultimo Non accetta l’invito di Fiorello : «Ultimo sarebbe dovuto essere ospite in radio oggi al Rosario della Sera alle 19 su radio Deejay ma non verrà», annuncia Fiorello che interviene in diretta dal suo profilo Instagram sulla polemica che riguarda la vittoria di Mahmood a Sanremo, vittoria determinata dal voto delle giurie che hanno ribaltato il televoto. «Forse perchè ho fatto un tweet in cui ho scritto “chi ha vinto, ha vinto. Inutile guardare madre, padre o ...