Spagna | Sanchez si arrende | elezioni il 28 aprile

Spagna - gli indipendentisti catalani fanno cadere il governo. Sanchez archivia la legislatura e scommette su elezioni : Pedro Sanchez rilancia: archiviata la speranza di portare a termine la legislatura dopo la bocciatura della finanziaria, il leader socialista ha immediatamente fissato la data delle elezioni anticipate; la Spagna andrà dunque alle urne per la terza volta in quattro anni il prossimo 28 aprile. Una data scelta non a caso dal premier uscente: non troppo a ridosso delle europee e amministrative di maggio per evitare possibili interferenze di voto - ...