MANOVRA | CISL | NOI PERPLESSI NEL MERITO E NEL METODO

Sindacati - a Roma la manifestazione unitaria di Cgil - Cisl e Uil contro la MANOVRA. FOTO : Sindacati, a Roma la manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil contro la manovra. FOTO Le sigle tornano in piazza riunite per la prima volta dopo 6 anni, con lo slogan "Futuro al lavoro". Sostengono proposte su sviluppo, lavoro e pensioni e chiedono al governo di aprire un confronto sulla legge di bilancio. Furlan: ...

MANOVRA - Cgil-Cisl-Uil in piazza il 9/2 : 18.35 Cgil, Cisl e Uil si preparano alla manifestazione nazionale del 9 febbraio in piazza San Giovanni a Roma. "Futuro al lavoro" è lo slogan a sostegno delle proposte unitarie su sviluppo e lavoro. "La piazza sarà molto piena.Il sindacato unitario è vivo e rappresenta una domanda di cambiamento", dice il segretario Cgil Landini,che a Di Maio ricorda: "Noi abbiamo manifestato contro la legge Fornero,forse si è svegliato solo ...

MANOVRA : Fim Cisl - in Veneto a rischio 9.700 posti di lavoro : Venezia, 25 gen. (AdnKronos) - La produzione di auto coinvolge, in Veneto, 176 aziende che fatturato circa 2,8 miliari di euro e occupano 9.700. Aziende di diversi settori, dal tessile al metalmeccanico, collocate soprattutto tra Vicenza, Padova e Treviso e attive nella componentistica: tessuti per

MANOVRA - Cgil-Cisl-Uil in piazza il 9 febbraio : confronto serio : Roma, 9 gen., askanews, - Cgil, Cisl e Uil organizzeranno una grande manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma sabato 9 febbraio 'per sostenere le proposte unitarie contenute nella piattaforma ...

Cgil Cisl e Uil in piazza contro la MANOVRA : "Per sostenere le proposte unitarie contenute nella piattaforma sottoposta ai lavoratori da Cgil, Cisl, Uil, per cambiare le scelte dell'Esecutivo e per aprire un confronto serio e di merito" le tre organizzazioni sindacali "organizzeranno - annunciano con una nota - una grande manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma sabato 9 febbraio".Cgil, Cisl, Uil "valutano - sottolinea una nota - positivamente il percorso di mobilitazione ...

Cgil-Cisl-Uil : in piazza su MANOVRA : 12.03 Manifestazione nazionale Cgil-Cisl-Uil, il 9 febbraio a Roma, "per sostenere le proposte unitarie contenute nella piattaforma sottoposta ai lavoratori, per cambiare le scelte dell'Esecutivo e per aprire un confronto serio e di merito". Così una nota in cui i sindacati sottolineano: "La Manovra appena approvata lascia irrisolte questioni di fondo a partire da lavoro,pensioni,fisco,investimenti per infrastrutture,politiche per i giovani,le ...

MANOVRA : Cgil-Cisl-Uil - pessima e recessiva - pronti a mobilitazione : ... Santa Claus acrobati portano doni a bimbi Umberto I Ue estende indicazioni per anticancro al seno ribociclib Eni Economia circolare Con Siae, Alitalia e Rockol salgono a bordo dei voli 36 brani ...

Cgil-Cisl-Uil : MANOVRA pessima - manifestazione a gennaio : Quella voluta dal Governo è dunque una manovra "che non qualifica la spesa, e umilia economia reale e competitività, schiaccia la centralità della buona occupazione e del lavoro nelle dinamiche di ...

'La MANOVRA è pessima' - la nota unitaria di Cgil - Cisl e Uil - : Roma, 23 dic., askanews, - 'Una legge di bilancio sbagliata, miope, recessiva, che taglia ulteriormente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione e investimenti produttivi, negando al Paese, ...

MANOVRA - Cgil-Cisl-Uil : miope e recessiva - manifestazione a gennaio : "E' una legge di Bilancio sbagliata, miope, recessiva, che taglia ulteriormente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione e investimenti produttivi, negando al Paese, e in particolare alle ...

Cgil - Cisl e Uil : 'MANOVRA pessima - manifestazione a gennaio' - : Durissima nota dei tre sindacati contro la legge di bilancio, dopo il via libera del Senato. "Taglia su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni. E per come è stata approvata lede la democrazia ...

MANOVRA : Cgil-Cisl-Uil - pessima e recessiva - manifestazione nazionale a gennaio : "Una Legge di Bilancio sbagliata, miope, recessiva, che taglia ulteriormente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione e investimenti produttivi, negando al Paese, e in particolare alle sue aree più deboli, una prospettiva di rilancio economico e sociale . Per rispondere ad una impostazione di politica economica assolutamente sbagliata e che non recepisce le richieste della piattaforma unitaria, Cgil, Cisl e Uil sono ...

MANOVRA : Cgil Cisl Uil - inaccettabile rinvio assunzioni nella Pa : Comunicato stampa Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa Manovra: Cgil Cisl Uil, inaccettabile rinvio assunzioni nella Pa Su assunzioni da governo solo propaganda, pronti a mobilitazione Roma, 19 dicembre ...