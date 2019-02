Laurus nobilis | caratteristiche | coltivazione e raccolta

ideegreen

(Di venerdì 15 febbraio 2019)Ilè, nel gergo comune, la pianta dell’alloro, pianta molto diffusa anche dalle nostre parti come in tutte quelle zone in cui troviamo un clima temperato, che siano zone di collina o di pianura. Anche se cresce spontaneamente in tutti i Paesi del Mediterraneo, la troviamo piantata e coltivata anche nei giardini e nei parchi come pianta ornamentale e aromatica.(altro…)Idee Green.