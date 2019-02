La Torre Nera di Stephen King | la serie tv inizia le riprese ad aprile

La Juve muove la Torre - scacco matto all’Inter : i nerazzurri si fermano al… palo di Gagliardini : Niente da fare per i nerazzurri, la Juventus vince per 1-0 grazie alla testata di Mandzukic che permette ai bianconeri di salire momentaneamente a +11 sul Napoli Non c’è nessuna che resista, alcuna squadra che riesca a limitare lo strapotere della Juventus. Mario Mandzukic regala la quattordicesima vittoria ai bianconeri, permettendogli di eguagliare il record europeo detenuto tra le altre da Paris Saint-Germain e Manchester ...