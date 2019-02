ilfattoquotidiano

: Carrara, clochard colpito da un calcio alle spalle in centro: nessuno interviene - lucafaccio : Carrara, clochard colpito da un calcio alle spalle in centro: nessuno interviene - giannetti_marco : RT @fattoquotidiano: Carrara, clochard colpito da un calcio alle spalle in centro: nessuno interviene - buffy_29 : RT @fattoquotidiano: Carrara, clochard colpito da un calcio alle spalle in centro: nessuno interviene -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) È statocon unsped è caduto a terra, mentre qualcuno girava un video, nella centrale via Roma, strada pedonale di. È accaduto sotto gli occhi di passanti e clienti di bar e negozi, maè intervenuto quando il ragazzo – unaffetto da disabilità – è rimasto vittima di uno sconosciuto che nel video compare solo di sp. La scena è stata ripresa con un telefonino e poi il video postato sui social, provocando la reazione di tanti carraresi e delle istituzioni. Nonché del fratello delche ha presentato un esposto in procura. Anche perché ‘Umbertino’, come conoscono tutti il ragazzo, ha un’importante disabilità mentale, come raccontato dal Tg regionale della Rai.Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di, Francesco De Pasquale, dicendosi “sgomento” e “indignato” ...