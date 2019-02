Moratti sta con Icardi | Decisione inutile

Da CR7 a Moratti - fino alla possibilità di acquistare un club italiano : le rivelazioni di Ronaldo : Il presidente del Valladolid ha parlato di una serie di argomenti, rivelando di essere stato vicino a comprare un club italiano Sarebbe potuto diventare il proprietario di un club italiano, ma ha preferito acquistare il Valladolid. Luis Nazario da Lima Ronaldo, in arte Fenomeno, ha scelto la Spagna e la Liga per cominciare questo nuovo percorso, non nascondendo però di essere stato vicino alla Serie A. LaPresse/Piero Cruciatti Intervistato ...