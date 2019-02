Inter | quanto vale Icardi a bilancio

Viaggio Interstellare con la nave generazionale - quanto deve essere grande? : “Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell’astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all’esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.” è la frase tipica detta dal comandante James Tiberius Kirk con cui (Continua a leggere)L'articolo Viaggio interstellare con la nave generazionale, quanto deve essere ...

Sardegna : 0 - 55 centesimi. Ecco quanto costa la storia di un popolo Intero : 0,55 centesimi di euro. Ecco quanto costa un litro di latte di pecora in Sardegna. Il nostro petrolio sano e naturale, una delle più grandi ricchezze della nostra terra, quasi più preziosa dell’acqua. 0,55 centesimi di euro. Ecco quanto costa il sudore di uomini e donne, la loro dedizione verso un mestiere antico e faticoso. 0,55 centesimi di euro. Ecco quanto costa la storia e la tradizione millenaria di un prodotto unico e con esso di un ...

Inter - ecco quanto può costare Rakitic : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , nonostante la clausola rescissoria da 125 milioni di euro presente nel suo contratto, Ivan Rakitic potrebbe lasciare il Barcellona per una cifra non superiore ai 30 milioni di euro . Decisiva ...

Sanremo 2019 - Vittorio Feltri : “Mi Interessa quanto il sesso tra gli scarafaggi” : “Sanremo? Mi guardo bene dal guardarlo. L’interesse che ho io nei confronti del Festival di Sanremo è pari al comportamento sessuale degli scarafaggi“. A dirlo è Vittorio Feltri ai microfoni de “I Lunatici” su Rai Radio2. Il giornalista di Libero non ha usato mezzi termini per dire cosa pensa della kermesse musicale di Rai1. “Detto in parole povere non me ne frega una mazza. Magari l’ho visto qualche volta in ...

Internet : quanto tempo vi trascorriamo? : I paesi del cosiddetto Terzo Mondo potrebbero fare un notevole salto di qualità tecnologico, e non solo, incrementando l'utilizzo di Internet. Il web, infatti, rappresenta per la quarta rivoluzione ...

Quanto tempo passiamo su Internet? : Questi dati dimostrano come ormai tutto il mondo sia abbondantemente connesso, ma anche come ci sia una differenza notevole tra i paesi più sviluppati e quelli considerati in via di sviluppo. Ma c'è ...

Leo voleva diventare come Michael Jackson : 11 Interventi chirurgici - quanto ha speso e com'è adesso : Undici interventi chirurgici in 22 anni: Leo Blanco ha rovinato la sua (giovane) vita per diventare il sosia di Michael Jackson. Il ragazzo argentino, fan maniacale dell'indimenticabile (e discusso) Jacko, ha speso 42mila dollari sotto i ferri per trasformare i suoi connotati di bianco caucasico e r

Zaza : "Contro l'Inter ho giocato bene - adesso sono carico e voglio dimostrare quanto valgo" : Zigomo gonfio e la coscienza pulita, quando c'è da 'battagliare' Simone Zaza non si tira indietro. 'sono contento della prestazione - dice l'attaccante che a fine match ha ricevuto l'abbraccio ...

Quanto ci Interessa veramente conoscere la verità su Regeni? : Tre anni fa un cittadino italiano veniva torturato e ucciso in un paese straniero. Il nostro senso della giustizia e della democrazia tra logiche economiche e frasi come 'se l'è andata a cercare'

Quanto veramente ci Interessa conoscere la verità su Regeni? : Sono già passati tre anni da quel maledetto 25 gennaio 2016, giorno in cui si persero le tracce di Giulio Regeni. Il dottorando friulano si trovava al Cairo per svolgere una ricerca sui sindacati locali, giudicata scomoda dalle autorità di un paese che in quel momento viveva in uno stato di totale paranoia. Il suo corpo, martoriato dai segni della tortura, venne ritrovato il 3 febbraio successivo sul ciglio della strada per Alessandria ...

Inter - preso De Paul! Ecco quanto costerà l'argentino : 'Rodrigo de Paul all'Inter'. Lo scrive oggi senza dubbi il Corriere dello Sport in prima pagina a proposito del trequartista dell'Udinese: 'Marotta ha trovato l'accordo per l'argentino: costerà 35 milioni di euro più bonus', si legge. Operazione valida soltanto dal prossimo ...

L'Inter vuole Traoré - ecco quanto costa : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport torna sulle parole di Corsi, presidente dell'Empoli, che ha svelato L'Interesse delL'Inter per un proprio calciatore: il centrocampista classe 2000, Traoré. Secondo quanto riferisce la rosea, il ...