Firenze | ragazza di 23 anni precipita dal terzo piano di un palazzo e muore Ipotesi

Firenze - pestaggio in centro all'ora dell'aperitivo : il video della ragazza che ferma l'aggressione : Mentre la politica si divide, tra la Lega che accusa il sindaco Dario Nardella di non combattere la criminalità e il primo cittadino che invece chiama in causa il ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Stupro studentesse Firenze - uno dei carabinieri inchioda l’altro : “La ragazza diceva no” : Il rapporto sessuale c'è stato ed è stato contro la volontà della donna. Lo scrive il gip Fabio Frangini nelle motivazioni della sentenza di condanna a per l'ex appuntato dei carabinieri Marco Camuffo accusato di violenza sessuale per aver abusato di una studentessa americana a Firenze. Il collega Pietro Costa è stato rinviato a giudizio con le stesse accuse nei confronti di un'altra giovane.Continua a leggere

Stupro studentesse Firenze - un carabiniere inchioda l'altro : 'La ragazza diceva no' : 'Rapporto sessuale con violenza, senza il consenso, approfittando di una situazione psicofisica di inferiorità ma soprattutto a fronte del dissenso ben espresso dalla ragazza' americana ubriaca. Così ...

Firenze : carabiniere condannato per violenza sessuale - il giudice : "Il rapporto c'è stato - ed era contro la volontà della ragazza" : L'appuntato Marco Camuffo dovrà scontare 4 anni e 8 mesi. Le motivazioni della sentenza: "Non poteva non sapere che le due studentesse avevano bevuto"

Ricoverata ragazza di 25 anni a Firenze per meningite - l’ASL rassicura : il rischio contagio è basso : Sembra essere un caso di meningite meningococcica di tipo B, quello che ha colpito la giovane donna di 25 anni oggi Ricoverata all’Ospedale Careggi di Firenze. Questa forma di meningite è causata dal batterio Neisseria meningitidis, fortunatamente diverso dal più aggressivo meningococco C. I sanitari hanno già avviato le procedure previste per questi casi, contattando i soggetti da sottoporre a profilassi. In serata è stato diramato ...

Allarme meningite a Firenze / Ragazza colpita dalla patologia di tipo B : chi è stata in piscina con lei... : meningite, 25enne ricoverata a Firenze: grave ma inizia a rispondere alla terapia. Ultime notizie, torna l'incubo in Toscana, Allarme tra i cittadini.

Meningite - registrati due casi : una ragazza a Firenze e una donna a L'Aquila : Due casi di Meningite si sono verificati nel giro di pochi giorni a Firenze e L'Aquila. Il primo riguarda una giovane donna di 25 anni, originaria di Campi Bisenzio, ma residente a Signa, è stata ricoverata d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Careggi di Firenze. Il Secondo una donna di 60 anni a L'Aquila sarebbe entrata in coma per una infezione batterica acuta da meningococco. Il caso della giovane ricoverata a Firenze La donna ...

Firenze - giovane di 25 anni colpita da meningite : la ragazza è stata ricoverata al Careggi : Una giovane di 25 anni residente a Campi Bisenzio (Firenze) è stata ricoverata la scorsa domenica al policlinico Careggi per un'infezione da meningococco. La ragazza era giunta presso l'azienda ospedaliero-universitaria in condizioni alquanto critiche, ma secondo le ultime notizie provenienti da Repubblica, pare stia ben rispondendo alle cure da parte dei medici. Il primo caso in Toscana da inizio 2019 Dalle prime analisi da parte del Careggi, ...

Meningite in Toscana - grave a Firenze una ragazza di 25 anni : La Meningite torna a far paura in Toscana. Una ragazza di venticinque anni è stata ricoverata domenica sera nel reparto di rianimazione all'ospedale fiorentino di Careggi per una Meningite. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, le sue condizioni sono molto gravi: la ragazza sarebbe in coma.Continua a leggere

Meningite - grave una ragazza a Firenze. In coma una 60enne a L'Aquila - : Una giovane di 25 anni è ricoverata da domenica sera al Careggi: analisi in corso per individuare il ceppo. In Abruzzo una donna romana, arrivata in ospedale con febbre alta e in stato confusionale, è ...