Scade il termine per evitare lo shutdown

Dichiarazione redditi 2018 tardiva : Scade oggi il termine : come fare : scade oggi – 29 gennaio 2019 – il termine per la presentazione della Dichiarazione dei redditi tardiva. In pratica entro oggi si può provvedere alla mancata presentazione nei termini ordinari, (ovvero entro il 31 ottobre scorso), del modello redditi 2018 con il versamento di una sanzione che con le riduzioni previste arriva a 25 euro. Oltre tale termine (29 gennaio) la Dichiarazione viene considerata omessa, e non potrà essere ...

Prescrizione contributi Inps 2018 : proroga Scadenza - qual è il termine : Prescrizione contributi Inps 2018: proroga scadenza, qual è il termine proroga scadenza contributi Inps, le ultime Prescrizione contributi Inps 2018: proroga scadenza, qual è il termine scadenza contributi Inps, la proroga può arrivare? Si avvicina il termine della Prescrizione dei contributi Inps, ma i Patronati d’Italia (CEPA) hanno redatto un comunicato nel quale si richiede ufficialmente la proroga dei termini. Il comunicato è stato ...

Prescrizione contributi Inps 2018 : proroga Scadenza - qual è il termine : Prescrizione contributi Inps 2018: proroga scadenza, qual è il termine proroga scadenza contributi Inps, le ultime Prescrizione contributi Inps 2018: proroga scadenza, qual è il termine scadenza contributi Inps, la proroga può arrivare? Si avvicina il termine della Prescrizione dei contributi Inps, ma i Patronati d’Italia (CEPA) hanno redatto un comunicato nel quale si richiede ufficialmente la proroga dei termini. Il comunicato è stato ...

Lunedì 17 dicembre Scade il termine per il saldo Imu-Tasi : scade Lunedì 17 dicembre il termine per effettuare il saldo dell’Imu e della Tasi. Con il saldo il contribuente deve verificare l’importo dovuto per l’intero anno. La normativa prevede di pagare l’acconto sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente mentre il versamento della seconda rata deve essere effettuato, con eventuale conguaglio sulla prima, sulla base delle ...