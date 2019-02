Intelligenza Artificiale | il futuro secondo Brad Smith President e Chief Legal Officer di

L'Intelligenza Artificiale diventa pediatra : L intelligenza artificiale diventa un pediatra: ha imparato a riconoscere e diagnosticare le malattie pi comuni nei bambini grazie ad apprendimento automatico e Big Data. Lo indica la ricerca condotta ...

Il Papa incontra il presidente Microsoft Brad Smith : Intelligenza Artificiale ed etica : Il top manager esorta i giovani ad "abbracciare il futuro imparando dal passato" e dall'impatto che "la tecnologia ha avuto sulla società e sull'economia". Ad esempio, nel "passaggio dal cavallo all'...

«Non abbiate paura dell'Intelligenza Artificiale» - l'incoraggiamento del Presidente di Microsoft all'Italia : Che ruolo può svolgere l'Italia in tale campo? Per Microsoft e Fondazione Mondo Digitale, uno di assoluto livello. Le due realtà hanno collaborato per il lancio dell'iniziativa Ambizione Italia per ...

Pneumatici e Intelligenza Artificiale - gli automobilisti vogliono le gomme smart che si adattano alla strada : Dopo smartphone e smartwatch, gli automobilisti del vecchio continente vorrebbero la smart-tyres, Pneumatici che possano reagire automaticamente alle condizioni del tempo. Lo dice un’indagine commissionata da Nokian Tyres e basata sui dati raccolti, tra dicembre 2018 e gennaio 2019, attraverso 4.100 intervistati provenienti da Germania, Franci, Italia, Polonia e Repubblica Ceca (la ricerca è stata condotta online dalla società di ricerche di ...

Trump ordina ricerca sull'Intelligenza Artificiale : Il presidente degli Stati Uniti ha firmato, questo lunedì, un ordine esecutivo dedicato all' Intelligenza Artificiale , IA,. L'IA è un tema di grande importanza nel mondo della scienza informatica e cognitiva per le sue potenzialità nel controllare ed operare tecnologie avanzate. Basti pensare a Siri su l'iPhone o ad Alexa sui prodotti Amazon. Semplicissime forme ...

L'Intelligenza Artificiale di Huawei termina la celebre sinfonia incompiuta di Schubert - : Huawei ha spinto così l'innovazione nel mondo della musica classica e non in un esperimento qualsiasi: lo ha fatto rischiando tutto con la Unvollendete, l'incompiuta, la sinfonia No. 8 di Schubert ...

Intelligenza Artificiale - nuova politica statunitense per potenziarla : La Casa Bianca, dove oggi potrebbe essere firmato un decreto sull'IA adv Gli Stati Uniti d'America non intendeno essere secondi a nessuno per quanto riguarda l'Intelligenza Artificiale , IA, . Trump ...

IBM Research lavora alla produzione di cibo sostenibile e sano grazie alla tecnologia e all’Intelligenza Artificiale : La tecnologia serve nella vita di tutti i giorni. Non solo per telefonare e usare i computer, ma anche per mangiare sano e tutelare l’ambiente. A dare una chiara idea è IBM Research, la costola della multinazionale informatica che si occupa di applicare le tecnologie alla vita quotidiana. Ha pubblicato i contenuti del progetto “5 in 5” in discussione in questi giorni durante l’evento Think 2019 a San Francisco. Si tratta ...

Asse Tim-Corning sulle 'reti 4.0' : sprint all'IoT e all'Intelligenza Artificiale - : ... responsabile Digital and Ecosystem Innovation in Tim Corning vanta una posizione di leadership nell'ambito della scienza dei materiali, dell'innovazione e delle tecnologie legate alla fibra. Con ...

Rifugi automatizzati per gatti randagi - l’Intelligenza Artificiale li riconosce e segnala se sono malati : L’Intelligenza Artificiale tende la zampa al mondo felino grazie a un progetto di un ingegnere di Baidu, il principale motore di ricerca in lingua cinese. Si chiama Wan Xi e ha avuto l’idea di costruire un Rifugio per gatti automatizzato, per proteggerli dal freddo invernale di Pechino, dove le temperature medie possono scendere fino a -4 gradi. Materialmente si tratta di una struttura in legno con gli interni climatizzati. La ...

Unibo. Intelligenza Artificiale : l'Università di Bologna è pronta per il futuro : ... di prendere decisioni trasparenti e condivise, e dall'altro permetterà di analizzare gli impatti delle nuove tecnologie e metodologie sulla società, l'economia, sulla vita dell'uomo e sull'ambiente. ...

Trump firma decreto per sviluppare l'Intelligenza Artificiale made in Usa : NEW YORK - La corsa all'America First si arricchisce di un nuovo capitolo. Donald Trump ha appena firmato un ordine esecutivo per promuovere gli investimenti in R&D sull'intelligenza artificiale. L'...

Bambini e malattie : arriva l’Intelligenza Artificiale che fa diagnosi veloci e sicure : L’Intelligenza Artificiale si trasforma in pediatra: messa a punto una nuova AI in grado di riconoscere e diagnosticare le malattie più comuni nei Bambini, il tutto grazie ad apprendimento automatico e Big Data. Il nuovo modello, pubblicato sulla rivista Nature Medicine da ricercatori dell’Università Medica di Guangzhou (Cina), dell’Università della California a San Diego e della Yitu Technology di Guangzhou, ha portato alla ...

L’Intelligenza Artificiale con il camice da pediatra : diagnostica le malattie nei più piccoli : L’Intelligenza Artificiale (AI) mette il camice da pediatra: ha imparato a riconoscere e diagnosticare le malattie più comuni nei piccoli pazienti, grazie ad apprendimento automatico e Big Data. Il nuovo modello, pubblicato sulla rivista Nature Medicine da ricercatori dell’Università Medica di Guangzhou (Cina), dell’Università della California a San Diego e della Yitu Technology di Guangzhou, dimostra che i sistemi basati sull’AI ...