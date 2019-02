' Rigore netto contro la Juve | immagini sbagliate' | caos Var

sport.virgilio

: Per la cronaca: un altro rigore netto negato al Toro nel finale di tempo. Quelli al VAR forse erano già al BAR. #TorinoUdinese - MatteoPedrosi : Per la cronaca: un altro rigore netto negato al Toro nel finale di tempo. Quelli al VAR forse erano già al BAR. #TorinoUdinese - capuanogio : ?? La moviola di #RomaMilan: - C'era rigore su #Suso e #Pellegrini era da rosso (#gds) - #Kolarov rischia moltissim… - AndreaBricchi77 : Ho rivisto la partita. C'era giallo su Zaniolo, ammonito, nel primo tempo. Rigore NETTO su Suso e giallo nettissimo… -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Var ancora nel mirino dopo il match Sassuolo-ntus al Mapei Stadium, vinto per 3-0 dai bianconeri . In avvio di partita l'attaccante dei neroverdi Djuricic si trova da solo in area davanti a ...