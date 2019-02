Loredana Bertè | anni | figli e carriera | le curiosità sull’artista

Ultimo e Loredana Bertè assenti a Domenica In : la conduttrice contrariata : Oggi 10 febbraio è andata in onda la puntata di Domenica In, dove sono stati presenti i cantanti reduci della 69esima edizione del Festival di Sanremo. Peccato che due dei protagonisti abbiano deciso di disertare l'invito di Mara Venier, come Ultimo e Loredana Bertè, i grandi delusi della kermesse canora. I due cantanti, infatti, si sono rifiutati di essere sottoposti al fuoco di domande da parte dei giornalisti presenti in studio. Ultimo dà ...

Domenica IN - alcuni artisti di Sanremo 2019 si alleano con Loredana Bertè disertando l'ospitata : Non solo Ultimo, anche Loredana Bertè ha scelto di non mettere la faccia per l'ospitata post Sanremese a Domenica IN. La protesta del pubblico che ha alzato una salva di fischi sul quarto posto della cantante in gara con il brano Cosa vuoi da me, rimbalza e coinvolge anche altri artisti che in seguito al caso, hanno scelto di disertare la trasmissione condotta da Mara Venier, storicamente colma di artisti provenienti dalle fatiche ...

Loredana Bertè rifiuta l'ospitata dalla Venier e lei si sfoga : 'Ho fatto molto per te' : Questo pomeriggio in diretta su Raiuno dal Teatro Ariston di Sanremo è andato in onda un lungo speciale di Domenica In condotto da Mara Venier, che ha ospitato sul palco molti degli artisti protagonisti di questo 69° Festival della canzone italiana. Tra gli assenti però Loredana Bertè, una delle protagoniste più apprezzate di questo Sanremo, che ha rifiutato di prendere parte al tradizionale show domenicale post Festival. Mara Venier non ha ...

Sanremo 2019 - chi ha fatto fuori Loredana Bertè : il documento - la prova schiacciante : Finito il Festival di Sanremo , sono esplose le polemiche: nel mirino la classifica finale. Due i punti contestati: il secondo posto di Ultimo a favore di Mahmood , e a protestare è stato Ultimo, ma ...

Sanremo 2019 - Loredana Bertè salta Domenica In : ecco perché e la reazione di Mara Venier : Loredana Bertè non si presenta a Domenica in e, con lei, anche altri artisti danno forfait da Mara Venier. Qualcuno in studio ipotizza un gesto di solidarietà con la cantante 'per l'ingiustizia subita ...

Bufera all'Ariston per il 4° posto di Loredana Bertè - lei protesta e non va a Domenica In : Nel corso della puntata odierna di Domenica In si sono verificati dei colpi di scena decisamente inattesi. Alcuni cantanti che hanno preso parte al Festival di Sanremo hanno deciso di non presentarsi alla trasmissione condotta da Mara Venier in segno di protesta, e tra questi figura Loredana Bertè. La cantante calabrese, infatti, ha preferito disertare l'ospitata al programma di Raiuno perché contrariata dalla quarta posizione ottenuta alla ...

Sanremo 2019 - come hanno votato pubblico - critica e stampa (e no - Loredana Berté non può prendersela con i giornalisti...) : Il Festival di Sanremo 2019 è finito tra le polemiche e la sorpresa di una classifica che ha stupito pubblico e addetti ai lavori. Loredana Berté fuori dal podio, Mahmood vincitore sui favoritissimi Ultimo (al centro di una bufera che ha generato con le proprie mani nella notte della 'grande' delusione) e su Il Volo, particolarmente sportivi invece nel salutare i colleghi, posizionamenti in classifica che hanno davvero dell'incredibile: anche ...

Forfait di Ultimo e Loredana Berté alla 'Domenica In' di Mara Venier : Doppio Forfait a Domenica In , in diretta dall'Ariston, nè Ultimo è Loredana Berté hanno partecipato alla trasmissione di Maria Venier. Il musicista romano ha lasciato Sanremo nella notte dopo essere ...

Mara Venier furiosa : Loredana Bertè non si presenta a Domenica In : Loredana Bertè assente a Domenica In: Mara Venier si arrabbia in diretta Il giornalista Luca Dondoni, ospite nella puntata speciale di Domenica In post Sanremo, ha spiegato che ci sono alcuni cantanti che hanno deciso di non partecipare al programma del dì festivo di Rai1 di Mara Venier. Il motivo? Questi artisti si sono schierati dalla parte di Loredana Bertè in segno di solidarietà. La cantante non è riuscita ad aggiudicarsi neanche il podio ...

Loredana Bertè - assente a Domenica In : lo sfogo di Mara Venier : Loredana Bertè non si presenta a Domenica In: Mara Venier fortemente dispiaciuta Una grande assenza a Domenica In quella di Loredana Bertè. Come da tradizione, la Domenica successiva alla finale del Festival di Sanremo 2019 i cantanti in gara si presentano in studio per un’intervista speciale. Dopo Ultimo, anche la nota cantante italiana decide di […] L'articolo Loredana Bertè, assente a Domenica In: lo sfogo di Mara Venier proviene ...

Domenica In - la pesantissima accusa di Rita Dalla Chiesa a Baglioni : 'Vergogna contro Loredana Bertè' : Codazzo pieno di polemiche per il Festival di Sanremo . Una di queste riguarda Loredana Bertè , arrivata quarta tra le proteste del pubblico dell'Ariston, che ha a lungo rumoreggiato. E a rafforzare ...

Domenica In - anche Loredana Bertè non si presenta : terremoto a Sanremo - accusa pesantissima alla giuria : Non solo Ultimo diserta Domenica In di Mara Venier . Dopo la fine, le polemiche esplodono e travolgono il Festival di Sanremo : anche Loredana Bertè , infatti, non si è presentata allo speciale della ...

Domenica In - la pesantissima accusa di Rita Dalla Chiesa a Baglioni : "Vergogna contro Loredana Bertè" : Codazzo pieno di polemiche per il Festival di Sanremo. Una di queste riguarda Loredana Bertè, arrivata quarta tra le proteste del pubblico dell'Ariston, che ha a lungo rumoreggiato. E a rafforzare la polemica, ora, ci pensa anche Rita Dalla Chiesa. Lo fa su Twitter dove scrive: "Brutte le risate di