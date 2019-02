Sanremo | ha vinto l' integrazione

Sanremo 2019 - ecco chi è Mahmood : il cantautore italoegiziano che ha vinto due volte il Festival : Dopo aver trionfato a Sanremo Giovani, Mahmood ha sbancato anche il Festival . Si era fatto conoscere con il brano “Gioventù bruciata“, e sul palco dell’Ariston ha portato una nuova canzone: “Soldi“. Un po’ trap, un po’ elettronica con al centro il difficile rapporto con il padre (“Dimmi se ti manco o te ne fotti“) e qualche verso in arabo (“Narghilè, ualadì ualadì habibi tahaleena“). ...

Mahmood ha vinto il Festival di Sanremo 2019! Leggi il significato nascosto e cosa c’entra il padre : Soldi di Mahmood è la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2019. Un pezzo accattivante e ritmato dal ritornello che non si dimentica facilmente. E che ha conquistato tutti fin dal primo ascolto, tanto che già prima di trionfare sul palco dell’Ariston era tra le più ascoltate su Spotify. In realtà il testo del pezzo ha un significato più profondo di quello che si può pensare. A spiegarlo lo stesso artista 26enne in un’intervista rilasciata ...