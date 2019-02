Parma-Inter 0-1 | Spalletti | ' Si faccia chiarezza su Icardi'

Inter - cori contro Napoli anche con il Parma : rischia una nuova squalifica : rischia LA squalifica? - Come sottolinea il Corriere dello Sport, però, ora c'è il rischio di una nuova squalifica della Curva Nord , la curva degli ultras più accesi della tifoseria nerazzurra, ...

VIDEO Parma-Inter 0-1 - Highlights e sintesi della partita. Lautaro Martinez “salva” Spalletti : Ci pensa Lautaro Martinez a togliere le castagne dal fuoco e siglare il gol partita da subentrato: Parma-Inter, anticipo della 23ma giornata della Serie A di calcio, viene risolta dall’attaccante nerazzurro, che si alza dalla panchina e va in gol per decretare il risultato finale di 0-1. Di seguito le immagini della gara. IL VIDEO DI Parma-Inter 0-1 CON IL GOL DECISIVO DI Lautaro ...

Video/ Parma Inter - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 23giornata - : Video Parma Inter , 0-1, : highlights e gol della partita di Serie A, importante anticipo della 23giornata. Le immagini dallo stadio Tardini.

Parma-Inter - decide Lautaro : Dopo un avvio difficile, il secondo tempo è dell'Inter che porta a casa i tre punti con un gol di Lautaro Martinez entrato al posto di Joao Mario. Il Parma, che aveva tenuto bene nel primo tempo, ...

Parma-Inter - D’Aversa : “Penalizzati da errori tecnici” : Parma-Inter 0-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato della sconfitta subita contro l’Inter: “Siamo partiti meglio nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo sofferto, il rammarico è aver subito gol dopo che ci eravamo sistemati in difesa a causa di una nostra ingenuità”. LEGGI ANCHE: Parma-Inter, […] L'articolo Parma-Inter, D’Aversa: ...

L’Inter si sblocca - col Parma decide Lautaro : Luciano Spalletti tira un sospiro di sollievo, batte il Parma 1-0 ma non puo' certo dire che la sua Inter sia finalmente guarita. Al Tardini arriva la prima vittoria del 2019, anche il primo gol, siglato da Lautaro Martinez, ma i nerazzurri giocano davvero solo un tempo, il secondo, e sbagliano troppo. Non si sblocca poi Icardi. Prosegue il suo momento senza reti, ma Spalletti almeno si puo' consolare con la rinascita di Nainggolan. Dal piede ...

Inter – Spalletti sincero dopo la sfida col Parma : “Icardi? Dobbiamo chiarire dei problemi che ci portiamo dietro da tempo” : Spalletti analizza il match di questa sera dell’Inter contro il Parma: da Lautaro Martinez a Mauro Icardi, le parole dell’allenatore nerazzurro Un Inter non ancora brillante, ma sorridente, quella che oggi ha mandato al tappeto il Parma nell’anticipo del sabato sera della 23ª giornata di Serie A. Lautaro Martinez ha deciso il match, Interrompendo così il digiuno dei nerazzurri, che hanno conquistato oggi la prima vittoria ...

Parma-Inter - Spalletti : 'Icardi? Troppi discorsi - ci sono cose da chiarire' : L' Inter ritrova la vittoria, risultato che nel 2019 non era ancora arrivato. I nerazzurri battono il Parma 1-0 grazie ad un gol di Lautaro Martinez al 79' e interrompono così il digiuno salendo a ...

Parma-Inter - Spalletti : “Con Icardi corretto che si chiariscano alcune cose” : PARMA INTER 0-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della vittoria ottenuta contro il Parma: “Abbiamo fatto una buona partita, siamo stati ordinati. Dobbiamo rimanere tranquilli, cerchiamo di mettere le nostre caratteristiche dentro la partita. A volte non ci riusciamo e si va sotto il […] L'articolo Parma-Inter, Spalletti: “Con Icardi corretto ...

DIRETTA/ Parma Inter - risultato finale 0-1 - info streaming video DAZN : Martinez entra e piega i ducali! : DIRETTA Parma Inter streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo di Serie A al Tardini, per la 23giornata.

Parma-Inter - Faggiano spaventa i tifosi sul futuro di Inglese : Sconfitta per il Parma nella gara di campionato contro l’Inter, niente da fare per la squadra di D’Aversa, decide una rete di Lautaro Martinez. Ai microfoni di DAZN Daniele Faggiano ha parlato del futuro di Roberto Inglese, in prestito dal Napoli: “A livello contrattuale non è semplice riportarlo qui, serve l’ok del giocatore. Penso si stia trovando bene, come se questa fosse la sua famiglia, è un bravo ...

Parma-Inter - D’Aversa : “Inglese? Può giocare da titolare in Nazionale” : Sconfitta per il Parma nelle gara di campionato contro l’Inter, ecco le dichiarazioni di D’Aversa ai microfoni di DAZN: “siamo partiti meglio nel primo tempo, nella ripresa abbiamo sofferto, abbiamo preso il gol su un’ingenuità, tecnicamente abbiamo commesso qualche errore di troppo. Inglese? E’ un attaccante completo, partecipa in entrambe le fasi e si mette sempre a disposizione della squadra, è lucido in ...

Parma-Inter 0-1 : gol di Lautaro Martinez nel finale : Un tempo di paura e di zero occasioni, un tempo all'arrembaggio e finalmente il gol che sblocca l'Inter. L'eroe di Parma è Lautaro Martinez, che entra dalla panchina al 30' del secondo tempo e segna ...

Diretta/ Parma Inter - risultato live 0-1 - info streaming video DAZN : la sblocca Martinez - siamo nel recupero! : Diretta Parma Inter streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo di Serie A al Tardini, per la 23giornata.