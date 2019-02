Inter – Dai consigli dell’allenatore al passaggio di Nainggolan | la soddisfazione di

Utoya - uno spettacolo politico per raccontare una strage dai tanti Interrogativi : Foto SerenaSerrani, Venerdì 8 febbraio al teatro Binario di Cotignola alle 21 uno spettacolo con Arianna Scommegna e Mattia Fabris che trae spunto dalla cronaca recente per aprire interrogativi e far riflettere sul presente. Il titolo è Utoya, l'isola in cui il 22 luglio 2011 l'allora trentenne Anders Breivik uccise in un'ora e mezza 67 ragazzi tra i ...

Intervista – Elena Sofia Ricci : «Finalmente ho liberato me stessa dai severi super-ego freudiani e da un brutto ricordo» : Affascinante, elegante e dallo sguardo intensamente sincero ed enigmatico, Elena Sofia Ricci è una delle più talentuose e conosciute attrici italiane: vincitrice di due David di Donatello, 4 Nastri d’argento ed anche di due Telegatti; la sua carriera è stata da sempre divisa tra cinema, tv e teatro con disinvoltura e naturalezza, sempre refrattaria al protagonismo da red carpet. Oggi dopo il successo al cinema con il film ...

Inter - la crisi di Icardi sancita dai numeri : ma così male dal 2013 : Non sarà colpa del rinnovo del contratto che tarda ancora ad arrivare, ma di certo il momento difficile dell' Inter coincide con uno dei periodi più avari di gol della carriera italiana di Mauro ...

Conte avvistato vicino alla sede dell'Inter : "Qui per una passeggiata. Contatti? Dai..." : Nonostante le smentite di rito , infatti, l'ex tecnico del Chelsea è stato intercettato a Milano vicino alla sede dell'Inter , Foto "BEIN SPORT" ,. "Il futuro? Una bella passeggiata in via ...

Flotte - La nostra Intervista a Marone Vallesi (Hyundai) : Nel corso del 2019, la Hyundai ha immatricolato in Italia 53.445 vetture, con una flessione del 9,31% rispetto allanno precedente e una quota pari al 2,8% del mercato (dati Unrae). Ecco la nostra intervista a Marone Vallesi, sales director della Hyundai Italia.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?La gamma della Hyundai si è rinnovata profondamente negli ultimi tempi: Tucson, Santa Fe ...

Dai colori della nuova M1 ‘Interista’ al rapporto difficile con l’insegnante di storia dell’arte - Valentino Rossi svela : “mi disse ‘non penserai di guadagnare dei soldi con quelle moto lì'” : Tra battute e curiosi aneddoti: Valentino Rossi superstar a Che Tempo Che fa, la lunga intervista del nove volte campione del mondo Una prima serata speciale oggi su Rai 1: Valentino Rossi è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, dopo ben 10 anni dalla sua ultima apparizione nel noto programma Rai. Look chic per il Dottore, che ha abbinato una giacca elegante ad un paio di jeans e di sneakers, mostrando ancora una volta la sua ...

Inter - un difensore fuori dai piani del club : A giugno termina il prestito al club belga e, secondo La Gazzetta dello Sport , il classe classe 1999 potrebbe essere inserito nella trattativa con il Pescara per Gravillon o in quella con la ...

Achille Lauro ci ha svelato chi sono i suoi cantanti preferiti : dai un’occhiata alla video Intervista : Grandi nomi della musica italiana e internazionale The post Achille Lauro ci ha svelato chi sono i suoi cantanti preferiti: dai un’occhiata alla video intervista appeared first on News Mtv Italia.

Inter-Sassuolo - San Siro 'invaso' dai bambini : saranno oltre 10 mila : saranno oltre 10mila i bambini e i ragazzi presenti a San Siro sabato sera per la sfida tra Inter e Sassuolo. Dopo la squalifica del Meazza per i fatti di Inter-Napoli, il club nerazzurro aprira' il ...

Flotte - La nostra Intervista a Marco Dainese (Maserati) : Nel corso del 2018, la Maserati ha immatricolato in Italia 2.762 vetture, in calo del 5,35% rispetto allanno precedente, con una quota di mercato dello 0,14; ecco la nostra intervista a Marco Dainese, head of corporate sales & remarketing della Casa del Tridente.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?La Maserati ha recentemente presentato la nuova gamma prodotto model year 19, ...

Coppa Italia - Inter-Benevento : Ultime news dai campi e formazioni : Coppa Italia, Inter-Benevento: Ultime news dai campi e formazioni. Mentre la Serie A riposa per la sosta post natalizia, torna in campo The post Coppa Italia, Inter-Benevento: Ultime news dai campi e formazioni appeared first on CalcioBetter.com - news del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Maltempo Liguria : approvato elenco di Interventi sostenuti dai Comuni dopo la mareggiata di ottobre : È stato approvato oggi dal Dipartimento nazionale di Protezione civile l’elenco degli interventi sostenuti dagli Enti territoriali liguri per far fronte ai danni della mareggiata che ha colpito il litorale ligure lo scorso ottobre. In totale 6,5 milioni stanziati dalla Protezione civile nazionale per le somme urgenze e per gli interventi di prima emergenza che si vanno ad aggiungere al milione e mezzo di risorse già stanziate da Regione ...